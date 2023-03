Va avanti l’iniziativa ’Fuori dal Comune’ Prossime tappe Avenza e Fossone

Va avanti la campagna di ascolto da parte dell’amministrazione, inaugurata in queste settimane che ha già visto alcuni incontri. Prossime tappe sono ad Avenza e successivamente a Fossone. L’iniziativa in programma si chiama ’Fuori dal Comune. A tu per tu con la sindaca’ è la nuova campagna di ascolto promossa dall’amministrazione comunale di Carrara: non si tratta di un’iniziativa spot, ma di un appuntamento proposto a cadenze fisse due volte al mese, ogni volta in una sede diversa, prevedendo a rotazione due incontri mensili in tutti i paesi e i quartieri cittadini per dare modo ai cittadini di confrontarsi con palazzo civico.

Dopo i primi due appuntamenti a Castelpoggio e Marina, che hanno visto la partecipazione anche di parte della giunta comunale, la sindaca Serena Arrighi sarà mercoledì 12 aprile ad Avenza e mercoledì 19 aprile a Fossone.

Il fine dell’iniziativa è quello di avere un rapporto più diretto con i cittadini riducendo la distanza tra palazzo civico e la città e andando a vedere di persona le necessità di chi vive e lavora sul territorio. Nell’iniziativa di Marina, all’Autorità portuale c’era anche l’assessore allo Sporto Lara Benfatto (nella foto).