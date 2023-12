Usb: "Serve una visione nazionale"

All’incontro fiorentino tra Regione, organizzazioni sindacali, commissari e Comune sulla vertenza Sanac c’era anche l’Usb. "Abbiamo partecipato – afferma il sindacato – assieme alla nostra delegazione operaia per avere risposte e chiarimenti rispetto al bando di gara in scadenza al 10 gennaio. Come ci immaginavamo le prospettive rispetto a un possibile acquirente per la fabbrica di refrattari della nostra città sembrano assenti. Nel mentre a Taranto osserviamo lo schianto rovinoso dell’acciaio italiano (colpevoli decenni di politiche industriali nazionali fallimentari e l’attendisismo dell’attuale Governo). I commissari di Sanac ci hanno rassicurato rispetto alla continuità lavorativa anche dopo la scadenza del 10 gennaio, ma questa ’fumata bianca’ non può certo farci dormire sogni tranquilli. Senza una soluzione a lungo termine assisteremo progressivamente all’affondare lento e inesorabile del fiore all’occhiello del refrattario italiano".

"Come diciamo da tempo – continua l’Usb – c’è bisogno di un cambio di passo, c’è bisogno di una visione di insieme nazionale sul tema dell’acciaio che sappia risollevare non solo Massa, ma anche Taranto, Genova, Piombino e tutto il settore. Perché Sanac non si salva da sola. Proprio in queste ore il direttivo nazionale Usb si sta battendo su ogni fronte per cacciare via ArcelorMittal da Taranto, affinché lo Stato diventi socio maggioritario e inizi un lavoro di nazionalizzazione effettivo del settore strategico nazionale. Solo così si potrà salvare posti di lavoro e attività produttive. Per queste ragioni ci stiamo organizzando anche da Massa per essere presenti alle mobilitazioni nazionali che verranno messe in piedi a gennaio e qualsiasi cosa dovesse accadere non ci faremo trovare impreparati. Non c’è più tempo, è il momento di lottare".