Usb scettica "Aspettiamo i fatti"

L’incontro a Roma è stato accolto con (cauta) soddisfazione da parte dei sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec, sia nella decisione di non procedere allo spacchettamento dei siti produttivi del gruppo Sanac e sia nella richiesta ad Acciaierie d’Italia di riprendere gli ordini per Sanac. I sindacati però attendono i fatti e in tempi rapidi. Più scettica la posizione dell’Usb Massa (Unione sindacale di base). "Siamo sempre al fianco degli operai Sanac – solstiene l’Usb – che hanno dovuto conquistarsi con l’ennesimo presidio (nella foto) l’attenzione del ministro Adolfo Urso, arrivato in città non per dare risposte ai lavoratori a rischio licenziamento ma per sostenere l’ennesimo candidato a sindaco che prometterà tante belle cose in campagna elettorale per poi rimangiarsele appena conquistata la poltrona. Dall’incontro avuto con il ministro ce ne torniamo a casa con l’ennesimo “niente di nuovo”, l’ennesimo tavolo istituzionale programmato (come un mantra che si ripete) di tante parole, promesse e buone intenzioni e con la sicurezza che sul tema dei settori strategici nazionale anche la destra propone la stessa ricetta proposta dal Partito democratico".

"Come Usb – sottolinea il sindacato – da anni ribadiamo che l’unica soluzione è la nazionalizzazione dell’acciaio italiano lasciato per troppi anni in mano alle multinazionali predatrici. Bisogna invertire la rotta o la barca affonderà; è il momento dei fatti, delle scelte lungimiranti e drastiche per la salvezza delle Sanac, degli operai di Massa, di Gattinara, per la salvezza di Taranto, di Genova e di tutti gli altri poli legati alla siderurgia nazionale".