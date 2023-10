Usb con i lavoratori. Presidio all’ingresso

Un’assemblea con i lavoratori (nella foto) per fare il punto della situazione e valutare sin da ora le azioni da mettere in campo per salvare la Sanac a partire dalla richiesta di partecipazione del gruppo e dello stabilimento al tavolo dell’acciaio a livello nazionale. Sono questi i punti trattati durante l’incontro davanti alla sede di Massa di Sanac organizzato dal sindacato Usb. "Abbiamo incontrato alcuni operai per valutare quello che sta accadendo negli ultimi giorni su Taranto rispetto ad Acciaierie d’Italia – commenta Elia Buffa di Usb -. Si stanno ripetendo le stesse ricette con l’Italia relegata a ruolo di salvadanaio della multinazionale indiana che continua a fare il buono e cattivo tempo sul nostro territorio a discapito degli operai, in maniera diretta con l’ex Ilva e indiretta sull’indotto come Sanac".

L’intervento del sindacato prosegue, guardando alle decisioni che ha in mente di prendere Firenze: "Prendiamo atto del fatto che le Regioni abbiano chiesto un tavolo nazionale al Ministero ma per noi la Sanac deve essere inserita nella discussione e nei prossimi giorni ci attiveremo per chiedere un incontro e parlare in particolare del polo di Massa. Ci troviamo di fronte all’ennesimo passo indietro dello Stato che si rimangia le rassicurazioni che il ministro D’Urso ha fatto di fronte agli operai anche a Villa Cuturi, – conclude il sindacato nel suo intervento – con l’ipotesi di un nuovo bando di vendita uguale ai precedenti".