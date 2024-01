"Urgente un vero piano del verde prima di abbattere altri alberi"

Gli alberi continuano ad essere abbattuti senza un piano del verde pubblico. E’ la denuncia dell’ambientalista Riccardo Canesi mentre procede il taglio dei 45 pini tra la salita di San Ceccardo e via don Minzoni. Una preoccupazione la sua, sostiene, condivisa da altri cittadini. "Prima di tagliare una pianta ad alto fusto – sottolinea Canesi – occorre avere la certezza che sia malata o che sia insicura. Cose che sono state dette e ridette, anche un anno fa quando, assieme alla professoressa Florida Nicolai siamo stati invitati a relazionate sul verde pubblico dalla commissione ambiente. In questa epoca di preoccupanti cambiamenti climatici, di concentrazioni di polveri sottili sempre più elevate di città cementificate e già sottodotate di verde come la nostra, non possiamo permettercelo".

L’augurio di Canesi è dunque che "l’amministrazione prima di procedere all’abbattimento dei pini in via Don Minzoni e sulla salita di via Roma, abbia valutato opportunamente e abbia raccolto serie e rigorose certificazioni sulla ‘pericolosità’ di queste piante". Piante che aggiunge Canesi "fanno parte del paesaggio urbano da almeno una sessantina di anni, un tratto distintivo sul quale è percepita l’immagine di Carrara". "È decisamente una soluzione al ribasso e poco ragionata l’assicurazione da parte dell’assessore all’ambiente – scrive ancora Canesi –, che le piante verranno sostituite con un egual numero di nuove piantumazioni. Queste piante mature in corso di abbattimento offrono servizi ecosistemici che sono significativamente superiore ad un qualsiasi alberello che comincerà a produrre effetti significativi dopo vent’anni. Considerata la carenza di verde nel tessuto urbano carrarese, per ogni pianta abbattuta, occorrerebbero almeno quattro nuove piante. Gli spazi non mancano, sia nelle alberature stradali, sia nel rinfoltimento dei parchi esistenti, sia nella individuazione di nuovi spazi, dai monti al mare, perché il verde sia più democratico".

Il punto cruciale per Canesi è la mancanza di un piano: "Non è più accettabile la mancanza di un serio e organico piano del verde pubblico a Carrara – conclude –, supportato da personale adeguato e non da un solo, pur valente, agronomo di Nausicaa. Perché non dirottiamo i fondi di qualche discutibile progetto collegato all’articolo 21 del regolamento degli agri marmiferi su questa straordinaria opera a beneficio delle generazioni future, se è vero che tali progetti devono configurarsi di utilità all’intera collettività?"