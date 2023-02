"Urgente un piano serio di sicurezza"

Arriva l’analisi di Cosimo Maria Ferri (nella foto), consigliere di opposizione, dopo i fatti dell’altra sera che hanno visto il uomo seminare il panico all’ex Montecatini. "Mentre salivo le scale del Comune ho incontrato alcuni cittadini che abitano nella zona ex Montecatini, ho ascoltato i loro racconti e ho notato molta preoccupazione, paura e impotenza. Non possiamo lasciarli soli devono sentire la presenza delle istituzioni. Ringrazio le forze dell’ordine per quanto faranno e per l’ascolto che hanno dedicato tempestivamente a queste persone che hanno denunciato diversi episodi, che saranno certamente al vaglio della magistratura. Sono fatti gravissimi e penso che sia utile anche un controllo capillare da parte della polizia municipale, della quale chiedo di aumentarne l’organico. Ho già chiesto alla sindaca Serena Arrighi di aprire nuovamente un distaccamento ad Avenza e penso che sia utile rafforzare il corpo con personale e mezzi per garantire ai cittadini un ulteriore punto di riferimento nel controllo dell’intero territorio".