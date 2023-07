Urbanistica, come passare dal diritto di superficie alla proprietà

Riaprire i lavori per approfondire le normative che regolano le aree e gli alloggi Peep. Di questo si è discusso ieri nella commissione urbanistica presieduta da Augusto Castelli in cui è stato fatto un primo punto insieme all’assessore all’Urbanistica Moreno Lorenzini in merito ai procedimenti finalizzati alla trasformazione del diritto di superficie in proprietà, e allo svincolo dei limiti temporali di disposizione e del prezzo di vendita in base alla legislazione attuale.

Su questo tema sarà poi l’amministrazione a decidere, applicando la normativa, se aprire un bando apposito per un certo periodo, come fatto dalle amministrazioni precedenti, oppure se utilizzare un ufficio in forma stabile.

"Si tratta di un argomento molto sentito e su cui ho avuto conferma dell’interesse di tante persone grazie a numerose segnalazioni – spiega il presidente Castelli – e noi come commissione siamo d’accordo ad attivare i lavori per i procedimenti che riguardano la trasformazione del diritto di superficie in proprietà, più gli altri aspetti previsti, indipendentemente che si passi da un bando oppure da un ufficio preposto".

Per il momento si è trattato di un primo incontro preliminare che dovrà servire per gettare le basi e iniziare a discutere del tema e trovare una soluzione, a cui dovrebbero seguire ulteriori confronti in commissione.