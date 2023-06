’Urban Yoga’, otto incontri gratuiti Appuntamento sul Lungo Frigido

Con giugno ripartono gli appuntamenti di Urban Yoga: otto incontri gratuiti con altrettanti insegnanti per ristorare il corpo e la mente. Come spiega l’organizzatrice, Cristina Giuntoli, "mi piace immaginare un punto di osservazione capovolto in cui per una piccola somma di attimi, appoggiando un tappetino a terra e rimanendo a piedi nudi poter divenire ‘noi’ parte di quel paesaggio rimanendo in una piena connessione con tutto ciò che è vitale intorno a noi (e dentro di noi), facendo di quel luogo ‘casa’".

Per la quinta edizione la ricerca di spazi pubblici, erbosi e ombreggiati a Massa, non è stata facile visto che al Parco della Rinchiostra, sede storica, sono in corso lavori proprio nell’area verde. Alla fine è stato individuato il Lungo Frigido di Levante, con ingresso dalla staccionata color arcobaleno a Marina di Massa. Un’altra novità dell’anno è che al fianco di Urban Yoga ci sarà l’associazione no-profit Diversamente Splendidi "oltre al fantastico gruppo di istruttrici Flora Lupi, Francesca Mergoni, Giada Ribani, Grazia Pedrini, Ilaria Sacchelli, Ivana Tomasevic, Katharine Jones, Sara Bertoneri", conclude l’organizzatrice. Otto insegnanti per otto date gratuite a partire da domenica 4 giugno, ogni domenica e venerdì. Per partecipare è necessaria la prenotazione via WhatsApp al 338 202 7659 e la lettera di malleva firmata, da richiedere e stampare.