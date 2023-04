Uova pasquali e materiale per bimbi Doppia donazione alla Pediatria

Doppia, gradita, visita ieri al reparto di Pediatria del Noa. La prima è stata quella dell’associazione ’Mani di mamma’ che ha donato al reparto cappellini, sacchi-nanna, copertine e pupazzetti in lana naturale. Poi è stata la volta dell’associazione ’Il porto dei piccoli’ di Genova, di cui è direttrice Gloria Camurati Leonardi, che ha donato ai bambini ricoverati uova di Pasqua di cioccolato. "Le visite ci hanno fatto molto piacere – dice Grazino Memmini, direttore della Pediatria massese –. Voglio ringraziare sentitamente l’associazione ’Il porto dei piccoli’ per questo bel gesto che contribuirà a migliorare il benessere dei nostri piccoli pazienti e l’associazione ’Mani di mamma’ per aver donato materiale che ci sarà utilissimo per curare ancora meglio i nostri piccoli pazienti".