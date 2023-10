Uova artistiche all’asta per solidarietà

Si conclude a Palazzo Ducale, con un’asta di solidarietà, la mostra ’Arte per la vita’ promossa da Lions Club Massa-Carrara Host. Sono 44 gli artisti che hanno donato le loro opere per la mostra aperta il 14 ottobre e che si concluderà sabato prossimo, alle ore 18, nel Salone degli Svizzeri, con un’asta delle opere esposte il cui ricavato sarà devoluto interamente alla Croce Rossa Italiana. L’iniziativa ha l’obiettivo di sostenere le associazioni di volontariato che si prodigano nel sostenere la vita delle persone bisognose e in questo caso la Croce Rossa di Massa Carrara. Un’associazione da sempre impegnata non solo nel soccorso dei feriti ma anche nella prevenzione di importanti malattie invalidanti (diabete, maculopatia, solo per citarne alcune) e nel sostegno alle persone indigenti, (attività di cui spesso dimentichiamo l’importanza). Chi partecipa all’asta non solo compie un atto di vera solidarietà, ma si porta a casa opere d’arte di grande valore, firmate da grandi artisti contemporanei di fama nazionale e internazionale, con poca spesa.

Ogni opera è stata realizzata su uova di legno realizzate artigianalmente al tornio, sul quale ogni artista ha poi realizzato il suo lavoro secondo il proprio stile e sensibilità. L’uovo, infatti, da sempre simboleggia la nascita della vita da qui l’idea di ’Arte per la Vita’. "Attività filantropiche come la nostra – spiega Mauro Daniele Lucchesi, presidente Lions Club Massa-Carrara Host – confermano ancora una volta come arte può esercitare un ruolo sociale destinato a diventare sempre più inscindibile e indirizzato alla solidarietà".

Ecco l’elenco degli artisti che hanno aderito all’iniziativa: Daniela Alfarano, Eliseo Andriolo, Arcangelo, Alessandro Bellucco, Andrea Bianconi, Francesco Bocchini, Claudio Cargiolli, Marco Casentini, Antonio Catelani, Andrea Chiesi, Italo Chiodi, Marco Cingolani, Marco Cornini, Luca Coser, Lorenzo D’Andrea, Domenico D’Oora, Arnold Mario Dall’O, Aldo Damioli, Leonida De Filippi, Pino Deodato, Marco Fantini, Giovanni Frangi, Maria Cristina Galli, Eloisa Gobbo, Fabio Grassi, Federico Guerri, Nazzareno Guglielmi, Graziano Guiso, Natasha Kilganova, Remo Lorenzetti, Giovanni Manfredini, Franco Marrocco, Felice Martinelli, Kazumasa Mizokami, Piero Mosti, Alex Pinna, Luca Piovaccari, Stefano Pizzi, Massimo Pulini, Carlo Alberto Rastelli, Alessandro Spadari, Patrick Tabarelli, Dany Vescovi e Dania Zanotto.