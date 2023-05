"Uomo sospetto sparge cibo per animali" La preoccupazione dei residenti di Poveromo

Grande preoccupazione per un uomo che avrebbe sparso cibo sospetto a Poveromo. Uno dei residenti ha fotografato l’uomo mettendo in allerta i proprietari dei cani. Nel messaggio postato su Facebook, il residente ha raccontato la vicenda: "Quest’uomo si aggira per Poveromo dando del cibo (lui dice che sono polverine per il morale dell’animale) ai nostri cani. E’ la seconda volta che lo sorprendo in via dei Fortini, ma l’ho bloccato che risaliva in via Santa Caterina. Ha promesso che avrebbe smesso, ma ripeto, è la seconda volta che lo becco". Il residente quindi invita a fare tutti attenzione se vedono movimenti sospetti.