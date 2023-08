"Uomo investito da uno scooterista a Marina di Massa: grazie al Don Gnocchi ora cammina"

"Mio marito, vittima di uno scooterista che l’ha investito il 27 aprile – procurandogli frattura di bacino, osso sacro e costole, rotazione di due vertebre del collo e lussazione spalla – è stato 27 e 28 aprile al pronto soccorso a Careggi, dal 28 aprile all’8 maggio al Cto e dall’8 maggio all’1 luglio a Villa delle Terme ai Falciani (Firenze)". A scrivere è Wally Pennestri Romoli, moglie dell’uomo poi ricoverato al Don Gnocchi. "Da Villa delle Terme, uscito con collare Philadelphia a malapena muovendo due passi in un deambulatore ascellare e nutrito solo di cibi frullati, l’ho immediatamente trasferito a Marina di Massa al Don Gnocchi di Santa Maria della Pineta nella speranza di riuscire a farlo camminare con un rollator. Dall’1 al 29 luglio è stato in camera 9 al secondo piano e io con lui sempre – aggiunge – Desidero ringraziare i medici Gambini, Romano e Compan per averlo seguito con attenzione, umanità e ottima professionalità. Grazie ai fisioterapisti Alessia, Beatrice e Leonardo per averlo accompagnato con pazienza a migliorare e raggiungere un traguardo insperato. Ringrazio gli infermieri e gli Oss per la disponibilità e la simpatia. Mio marito cammina sulle sue gambe, senza carrozzina, rollator né collare, capace di mangiare cibi solidi. Grazie da parte mia, di mio marito e dei miei figli".