Un’opera d’arte per la ’Rinascita’ Cento donne per oncologia

Oltre cento donne e artiste impegnate nel progetto ’Rinascita’. Le donne, insieme al personale sanitario e ai pazienti dell’Oncologia si stanno incontrando - sotto la guida di Tiziana Tacconi, ex direttrice della Terapeutica artistica dell’Accademia di Belle Arti di Brera - per realizzare l’allestimento dell’opera condivisa dal titolo “Rinascita”. L’opera, realizzata con grossi cordoni di lenzuola bianche con tracce di rosso, rappresenta la possibilità di rinascere da periodi di dolore e sarà poi esposta a Pietrasanta, in una mostra che verrà inaugurata il prossimo 4 marzo. L’evento, primo in Italia, siè svolto ieri nell’atrio dell’ospedale Apuane ed è stato sostenuto dal direttore dell’Oncologia Apuana, Andrea Mambrini, fortemente sensibile a iniziative rivolte all’umanizzazione delle cure. Presenti all’inziativa, tra gli altri, anche il direttore dell’ospedale Apuane Giuliano Biselli, la dirigente infermieristica Anna Fornari e la psicologa ospedaliera Michela Zanetti.

Intanto l’Asl informa che dal primo marzo lo 0585 498 498 è il numero di telefono unico del Cup dell’Asl Toscana nord ovest che sostituisce i vecchi numeri fino ad ora utilizzati nei diversi ambiti territoriali.