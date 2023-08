Un’odissea per il trasporto dei malati al Noa

Fare una visita in ’ospedale dovrebbe essere un diritto ma può diventare un calvario quando i disservizi della sanità si mescolano alla mancanza di cura che dovrebbe esistere per tutti, a partire dai più fragili. Una “via crucis” quella che ha dovuto sopportare una lettrice, Patrizia: disabile al 100% definitiva da anni, vive da sola e non ha parenti ai quali rivolgersi. Chiede aiuto, attraverso il giornale, in una lettera indirizzata alla direttrice generale Maria Letizia Casani. La disavventura inizia fra le pareti di casa domenica mattina. Una brutta caduta la costringe a chiamare i soccorsi che la portano al Noa di Massa: diversi traumi acuiscono le sue condizioni. I medici le prescrivono una visita urgente per il giorno dopo con richiesta di trasporto barellato fissando col 118.

E inizia l’odissea. Invece dell’ambulanza arriva un’auto ‘normale’, con un’ora di ritardo sottolinea la donna: si deve adattare sul sedile posteriore. "Ho chiesto di portare almeno la mia carrozzina che è dotata di poggiapiedi alzabili, il che mi avrebbe consentito di non piegare le ginocchia: mi è stato risposto che si faceva tardi, che ne avremmo presa una all’ospedale". Ma lì sono finite, ce n’è solo una semplice che non può muovere in autonomia. Quando arriva al pronto soccorso i dolori sono insopportabili. Prova a chiedere di essere messa in una barella ma non ce ne sono di disponibili. Mentre gli infermieri dei reparti si rimpallano le colpe, l’autista che l’ha portata all’ospedale la informa deve andare via. Lei chiede cosa fare, perché in teoria era stato organizzato anche per il rientro, ma nessuno sa nulla. Dovrebbe chiamare ancora una volta il 118. "Ormai mi era impossibile sopportare oltre quella posizione e sono tornata con lui, perdendo la visita – conclude –. Ho passato il resto della giornata a tentare di riorganizzare il tutto ma a tutt’ora mi trovo in alto mare. È possibile una soluzione?".