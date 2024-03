"Uno stadio da vergogna". Bernardi attacca il Comune sul degrado del campo sportivo

Il consigliere della lista civica Massimiliano Bernardi sogna uno Stadio dei Marmi da serie B, e attacca l’amministrazione comunale parlando di un campo da calcio pericoloso. "Il manto in sintetico è inaccettabile e pericoloso – scrive Bernardi – un altro schiaffo alla gloriosa Carrarese Calcio 1908 da parte della sindaca Arrighi. È palese che se non lo fa il Comune difficilmente altri potrebbero interessarsi allo Stadio, a meno che tra le 57 concessioni rinnovate per 25 anni non ci sia qualche imprenditore del Marmo che sull’articolo 21 aveva presentato un progetto per uno stadio nuovo. È stato presentato ed ammesso un progetto sullo Stadio? Lo Stadio della Carrarese è da Repubblica delle Banane, lontano dagli standard delle squadre che militano in Lega Pro in tutti e tre i gironi. I tifosi vorrebbero avere uno stadio a norma per la serie B – aggiunge Bernardi –, cosa che non solo non c’è, ma attualmente non c’è nemmeno il terreno di gioco per giocare a norma nella C".

"Ad oggi i giocatori e l’allenatore ancora non sanno quale potrà essere il loro destino, e per ora si allenano a Fossone – aggiunge il consigliere di opposizione –. Il terreno di gioco è sempre più vecchio e consumato e impedisce alla squadra di lavorare nella migliore maniera possibile. Ma i calciatori, i tifosi e i cittadini sperano che una soluzione possa essere trovata in tempi brevi, viste anche le ambizioni della società apuana. Per questo chiedo all’amministrazione di impegnarsi da subito sulle soluzioni che per ora non arrivano".

Ricordando la necessità di dotare di un nuovo terreno da gioco in sintetico, Bernardi ricorda che il calcio è la forma di cultura popolare più importante e più diffusa. Ed è sconvolgente scoprire che lo sport non è nemmeno uno degli obiettivi dell’amministrazione – conclude Bernardi –, che invece dovrebbe essere quello di ridare slancio all’attività sportiva, con la possibilità di dotare anche la curva nord di una tribuna e predisporre una riorganizzazione più funzionale degli spazi. La zona dello stadio destinata ai disabili per seguire la partita è un’altra vergogna per il poco rispetto che emerge dallo spazio previsto e dal suo grottesco arredo".