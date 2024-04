Uno spot d’eccezione per le nostre meraviglie

Sarà una manifestazione di alto livello agonistico ed un momento di condivisione interculturale per ciascun atleta partecipante. Un’importante vetrina per l’indotto e per la città che sarà sotto i riflettori internazionali anche attraverso le campagne di comunicazione che ciascun team sta mettendo a punto enfatizzando la nostra cultura e le bellezze naturalistiche. Una chance anche per mostrare le competenze e le professionalità imprenditoriali della Capitale del Marmo. Ci saranno velisti da tutto il mondo. Dal continente europeo: Italia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Serbia, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina e Ungheria. Dal resto del mondo: Argentina, Australia, Brasile, Canada, Gran Bretagna, Hong Kong, Israele, Giappone, Nuova Zelanda, Perù, Tajikistan, Tailandia, USA ed Uruguay. Al termine delle regate gli atleti potranno rilassarsi all’interno del villaggio Torre Marina. I team avranno a disposizione un servizio-navetta che garantirà lo spostamento al Club Nautico ogni giorno.