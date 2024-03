Uno sportello contro l’omofobia. Arcigay apre a ’Trecento60’

L’associazione ‘Trecento60’ si è presentata ufficialmente alla cittadinanza sabato pomeriggio a palazzo civico. Il sogno nel cassetto è quello di organizzare il prossimo anno il Pride a Carrara. Si tratta di un gruppo di persone che si battono per i diritti sessuali, e che vogliono creare assieme all’amministrazione comunale uno sportello di ascolto per lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer, intersessuali e asessuali. Insomma tutte quelle persone che si riconoscono sessualmente nell’acronimo Lgbtqia +.

L’associazione affiliata all’Arcigay e supportata dall’associazione Aps ‘Oltre’ e dalla comunità artistica è stata fondata da Francesco Borgna (presidente), Silvia Barsotti Grandi (vice presidente), Dedorah Diamanti, Ambra Pastelletto, Luca Locati, Elisa Monti ed Elia Donzella. Una volta operativo lo sportello servirà a supportare tutti coloro che hanno diritto a vivere la loro sessualità liberamente, ma che vengono guardati con sospetto o peggio ancora resi vittime dell’omofobia.

L’idea di questo sportello è nata durante la campagna elettorale della sindaca Arrighi, e dopo essere stata inserita nel programma, l’amministrazione l’ha inserita anche nelle linee programmatiche. Sabato a presentare la neonata associazione c’erano Francesco Borgna, Silvia Barsotti Grandi, la sindaca Serena Arrighi e la vice sindaca Roberta Crudeli. "Ho notato che mancava qualcuno che portasse Carrara nell’età contemporanea – ha detto Borgna – e così è nata l’idea di creare l’associazione trecento60. Un’associazione che possa parlare a nome della popolazione Lgbtqia +. L’intenzione è di creare eventi mirati a sviluppare progetti che facciano cultura e accettazione, senza nessuna discriminazione. La sfida più grande sarà quella di portare il Pride a Carrara nel 2025. Siamo pieni di idee e progetti". "Mi fa molto piacere che oggi nasca una nuova associazione di cui ho visto la genesi fin dalla campagna elettorale – ha detto la sindaca Arrighi –, è importante avere un altro attore nell’ambito di quelli che sono i diritti civili in cui le forze non bastano mai. Sono contenta di accogliere questa nuova associazione per i diritti di tutti gli Lgbtqia +. Noi come amministrazione avevamo già aderito alla rete Ready e vogliamo continuare nel percorso di difesa di tutti i diritti civili a tutti i livelli. Su questo ci impegniamo e siamo contenti di essere qua oggi per iniziare un percorso da fare assieme". Silvia Barsotti Grandi ha voluto sottolineare che "i diritti civili sono diritti umani". "Abbiamo deciso di chiamare l’associazione Trecento60 per ricomprendere tutti – ha aggiunto Silvia –. Speriamo di collaborare con il Comune al progetto di uno sportello per le persone Lgbtqia + e le loro famiglie". Una collaborazione confermata da Roberta Crudeli. "Come amministrazione comunale avevamo già aderito alla rete Ready contro l’omolesbobitransfobia – ha detto la vice sindaca –, da parte nostra siamo bendisposti e vogliamo collaborare anche allo sportello come scritto nelle linee programmatiche. Sono contenta che anche a Carrara ci sia un punto dove si possano rivolgere queste persone".