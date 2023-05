Uno spiraglio per Agrolab: società pronta a fare marcia indietro

Si intravvede la luce in fondo al tunnel per la vertenza dei dipendenti della holding Agrolab ambiente del sito produttivo di via Frassina a Nazzano. Nei mesi scorsi l’azienda aveva annunciato l’intenzione di dismettere una parte della produzione sul territorio apuano, avviando la procedura di licenziamento per 34 dipendenti, tra lavoratori e lavoratrici. Di ieri l’incontro a palazzo civico tra il general manager di Agrolab group, Benoit Lasserre, e una delegazione dei vertici dell’azienda, Confindustria, la sindaca Serena Arrighi, l’assessora regionale al lavoro Alessandra Nardini, Valerio Fabiani, il rappresentante di crisi regionale della Toscana e i segretari di Cgil, Cisl e Uil. Un incontro produttivo che sembra aver avviato la possibilità di scongiurare lo smantellamento del comparto analisi ambientali dell’azienda di Nazzano.

Agrolab group, che ha una sede a Nazzano oltre a diversi altri stabilimenti in Italia e in Europa, è leader nella produzione di analisi ambientali. Al termine dell’incontro Benoit Lasserre, le organizzazioni sindacali, Confindustria, Regione e Comune hanno sottoscritto un verbale per riconvertire il piano dei licenziamenti. "Preso atto della disponibilità da parte dell’azienda a valutare il ritiro dell’attuale procedura – si legge nel documento siglato a palazzo civico –, le parti si impegnano entro il giorno 24 maggio 2023 ad incontrarsi al fine di giungere a un’ipotesi di accordo, a seguito di apertura di una nuova procedura, che possa permettere il ricorso all’utilizzo del fondo bilaterale di categoria". Insomma un incontro che rimette in moto quel tanto auspicato dialogo tra l’azienda e i lavoratori, il sindacato, il Comune di Carrara e l’unità di crisi dela Regione Toscana, che sulla questione aveva già aperto un tavolo di contrattazione e messo in campo azioni per scongiurare il licenziamento dei dipendenti ma finora senza ottenere risposte dall’azienda.