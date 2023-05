"Uno schiaffo necessario alla voglia di rivoluzione"

Quanto è stato studiato quello schiaffo all’ex premier Antonio Conte? "No, non tanto" dice Giulio Milani, scrittore, editore, “disobbediente civile” e tra i fondatori dell’associazione ‘Rivoluzione Allegra’ durante la pandemia quando l’opposizione alle misure di emergenza (vaccini compresi) è finita tutta sotto la voce “no vax”, ora candidato al consiglio comunale nella lista di Massa Insorge che sostiene Marco Lenzoni. "Nasce da un percorso che affonda le radici negli ultimi due anni di lotta" spiega dopo che su di lui si sono accesi i riflettori nazionali e lo “schiaffeggiato” Conte ha ricevuto solidarietà da tutto il mondo politico, a partire dalla premier Giorgia Meloni.

"Mi si era liberato il pomeriggio e volevo vedere com’era la situazione – continua Giulio Milani – , guardare negli occhi il premier del Movimento 5 Stelle che ha tradito il mio voto, quello che nel 2020 ha portato avanti una gestione politicizzata della pandemia, ha costruito un comitato tecnico scientifico che poi non ha ascoltato, non ha fatto la zona rossa a Bergamo quando avrebbe dovuto e ora è indagato, poi ha chiuso tutto il paese per la prima volta nella storia repubblicana, non rispettando il dettato costituzionale, dando ai Dpcm poteri che non avevano".

Nessun dubbio però che sia stata una pandemia? "Si è diffuso un virus killer e ha provocato una pandemia come già ce ne sono state, che ha colpito soprattutto i più anziani. Forse più forte delle altre. Ma a scatenare il crollo del sistema è stato il virus del panico inoculato all’interno di una struttura già fragile come quella ospedaliera. Una circostanza che ha fatto saltare l’assistenza sanitaria di base, gli ospedali sono stati travolti da un esercito di pazienti non curati e questo ha alimentato il problema anziché risolverlo. Si sarebbe potuto evitare intervenendo al momento e nel luogo giusto, come dice la scuola epidemiologica classica, non adottando una misura medievale come il lookdown, che ha prodotto effetti disastrosi. Si è fatto per andare incontro alla paura del popolo e poter poi chiedere fondi all’Unione Europea".

Un “buffetto” pedagogico, non violento, ha definito quello dato all’ex premier venuto a Massa per sostenere la candidata sindaco del Polo Progressista Daniela Bennati: ma Conte non rappresenta più il potere. "No, ma il Movimento 5 Stelle che avevo votato ed ha tradito. Con i Dpcm che hanno paralizzato il paese ha dato uno strumento a chiunque volesse fare forzature dopo di lui, poi ha sostenuto il Governo Draghi e la sua deroga alla legge che impediva di mandare armi a un paese in guerra".

L’Italia non doveva aiutare l’Ucraina a fermare l’invasione russa? "L’Italia non sta aiutando ma mandando scarti di magazzino che non servono a vincere una guerra, e lo fa violando l’articolo 11 della Costituzione. Dopo un anno di massacro è l’ora di impegnarsi in un’azione diplomatica seria".

Quindi lo schiaffo... ma possibile siano necessari “buffetti pedagogici” che alla fine richiamano l’attenzione mediatica solo sul gesto? Forse che le idee sono così deboli da non riuscire a cambiare lo stato dei fatti?

"Non sono deboli le idee, è debole il mezzo per esprimerle visto il livello di propaganda e di censura in cui viviamo e che si vede bene oggi con la guerra in corso. Per una volta, ho usato il sistema contro se stesso. Ho fatto quello che Pasolini chiamava “uso cinico dei mezzi disponibili”".

Quel gesto non è arrivato nei due anni di lotta ma durante una campagna elettorale che la vede candidato.

"La candidatura non è un’aggravante, ma un’attenuante molto solida. Io infatti non sono interessato a generare l’emulazione dei violenti, ma a catalizzare la disperazione, la delusione, la voglia di cambiamento, nel voto di protesta. Se per caso la vicenda portasse la nostra compagine al ballottaggio e poi alla vittoria, smuovendo quel granitico 50 % di astensionisti che si prevede, credo che avremmo trasformato un gesto opinabile in una grande opportunità per tutti noi, quella di ridare le chiavi del Comune al popolo tutto, senza distinzioni strumentali e clientelari. Su questo risultato, potremmo costruirci un movimento nazionale che si muove all’inverso dei cinque stelle: dal basso, costruendo una rete di città e di coalizioni popolari federate, senza nessun vertice o cerchio magico che possa arrestare la nostra azione di palingenesi".

Emanuela Rosi