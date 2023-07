Uno, due, tre... Zonder Una mostra ’diffusa’ tra Palazzo Ducale, Villa Cuturi e San Carlo

Uno, due, tre... Zonder. Sarà un agosto intenso per l’architetto e artista Pier Luigi Zonder-Mosti protagonista di una interessante mostra iconografica ’diffusa’ che prevede l’esposizione contemporanea di opere artistiche (pittura, scultura e installazioni) in ben tre location del comune di Massa: Palazzo Ducale, Villa Cuturi a Marina e le Terme di San Carlo. Tre mostre diverse per un percorso espositivo che è anche un modello di promozione turistica del territorio: si va dal centro storico della città, al mare, alla montagna. Le opere di Zonder saranno presenti dal 2 al 22 agosto nel Salone degli Svizzeri di Palazzo Ducale nella mostra ’Altrove: running away’ col patrocinio della Provincia. I visitatori, ogni sera, dalle 20 alle 24, potranno ammirare grandi opere pittoriche. "L’altrove qui scelto, come si legge nella presentazione, è quello di un sottomondo, un abisso popolato da creature sommerse nella suggestione della simbologia: pesci scomposti e scollegati, segmenti di una dissezione che distrugge per ricomporre le forme in profili somiglianti al ricordo ma del tutto rinnovati nella libertà delle linee di un disegno lirico che offre sostanza al sogno".

Inoltre, dal 3 al 18 agosto (dal lunedì al venerdì in orario 9-17) sarà aperta a San Carlo Terme la mostra ’Altrove: iter per aquas’ e in questo caso saranno esposte opere realizzate tra il 2020 e il 2023 e già protagoniste con successo, nel maggio scorso alle Stanze del Guglielmi, della rassegna ’Altrove: beyond the border’. Sono opere di Zonder, scaturite in un periodo in cui la libertà di spostamento è stata fortemente limitata per il Covid, che offrono una personale e intima riflessione sul rapporto tra l’individuo e il viaggio. I paesaggi dipinti raccontano di suggestioni e immaginari dal trasporto onirico. La rinascita interiore si colora per lasciare emergere una critica netta alla società che dovrebbe riscoprirsi più unita e solidale. Accanto a queste opere ce ne sarà anche una inedita, che rappresenta l’immagine del ligure-apuano – adottato negli anni Trenta come logo per la San Carlo – reinterpretato da Zonder. Un’opera che sarà riprodotta nell’etichetta di una nuova bottiglia (Fonte Zonder appunto) di acqua terapeutica, detta l’"acqua della giovinezza", destinata al mercato estero. La mostra in montagna ha ilpatrocinio delle Acque minerali di San Carlo.

Infine, dal 15 al 20 agosto, Zonder sarà di scena a Marina di Massa, a Villa Cuturi, con la mostra ’Altrove: out of border’. Saranno presenti una trentina di opere, tra quadri e installazioni dello stesso artista massese ma anche di quelli dell’associazione Zonder Art (svizzeri e italo-svizzeri) oltre ad altri artisti ’amici’ e del primo Novecento. Si tratta di Reichmuth, Andry da Ramosch, Robo, Walker, Conte, Panconi, Bertaccini, Nicastro, Lazzini, Marchesini, Casorati (scuola), Ponti, Capogrossi (scuola) e Yaria. Insomma, una grande mostra da non perdere per i tanti turisti del mare che ha il patrocinio di Comune e Acqua San Carlo,. La conclusione, il 20 agosto, sarà in concomitanza con i tradizionali fuochi d’artificio di Marina.

Pier Luigi Zonder-Mosti, 69 anni, architetto e artista, vive a lavora a Massa ma dal 1987 e fino alla pandemia è stato anche a New York come consulente del Metropolitan Museum of Art. A lui si deve anche la realizzazione del calco del Portale del Biduino e del progetto di rinnovamento di archeologia industriale della Filanda di Forno. E’ nipote dello scienziato Nicola Zonder, scopritore delle proprietà terapeutiche delle acque di San Carlo.

Luca Cecconi