Università al Convento. Gli incontri con la cultura

Grande successo sta, ad oggi, riscuotendo l’iniziativa culturale che gli organizzatori hanno voluto chiamare “Università al convento”, come dimostra l’elevato numero degli iscritti e la grande partecipazione, confermata dal fatto che la sala conferenze del Convento dei Cappuccini, dove si svolgono gli incontri, è sempre al completo. Nove sono stati finora gli incontri con relatori di grande spessore, accolti sempre con sentiti applausi alla fine degli interventi.

L’iniziativa, partita martedì 14 novembre con l’intervento di don Marco Baleani che ha trattato di ’Il valore della formazione negli adulti’, tema propedeutico dell’iniziativa stessa, ha visto poi la coinvolgente relazione di Alessandro Guadagni che ha affascinato la platea col tema ’Napoleone III, la Castiglione e l’Unità d’Italia’, con la quale ha ridato il giusto valore a chi ha portato all’unità del nostro paese, ingiustamente spesso rivendicato dai nostri cugini francesi.

Che dire poi dell’incontro di martedì 28 novembre (gli incontri avvengono ogni martedì fino a tutto il mese di maggio), quando Elia Pegollo ha, come è solito fare, sostenuto con passione il suo amore protettivo per le nostre Alpi Apuane, con ’Alpi Apuane montagne da salvare’. Nei martedì di dicembre sono intervenuti Fabio Celi, Elena Scaravella, direttrice del Museo Diocesano, e la Chiara Bertani, che non sono stati meno coinvolgenti. Fabio Celi ha suscitato notevole interesse trattando il tema ’Esprimere le nostre emozioni fa bene’, Elena Scaravella ha guidato i partecipanti, divisi in due gruppi per necessità dato il numero, in una interessante visita del Museo Diocesano, mentre Chiara Bertani ha prodotto un interessante excursus su ’Le donne nelle Religioni’.

Anche l’inizio del nuovo anno ha visto confermare il numero degli auditori che hanno potuto seguire la interessantissima relazione di Dino Ferrante su una parte della nostra storia contemporanea che manca nei testi scolastici, ovvero ’Guerra Mondiale: avvenimenti che precedono l’armistizio’, così come c’è stata la conferma del gradimento per la seconda relazione di Fabio Celi che ha esposto con dovizia di esempi ’Favole ed emozioni’. L’ultima, ad oggi, è stata la relazione di Riccardo Canesi che ha permesso di fare la conoscenza con un interessante personaggio del nostro territorio, ’Alessandro Malaspina questo sconosciuto’, che meriterebbe davvero di ricevere il giusto riconoscimento trovando una collocazione storica accanto ai grandi navigatori.

L’organizzazione di questa “Università al Convento” ha permesso di scoprire che la nostra comunità ha ’fame’ di conoscenza, di cultura, ed ha confermato, se ce n’era bisogno, che la “Associazione padre Damiano da Bozzano” che opera presso il Convento dei Cappuccini e che vede coinvolti tanti volontari (compresi gli organizzatori della Università stessa), si sta rivelando sempre più un “faro” nel nostro territorio, con le sue attività finalizzate alla solidarietà ed alla promozione sociale e culturale. Questa iniziativa, con il suo indubbio successo, ne è la conferma.