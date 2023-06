Uniti per pulire le strade E sarà il Consorzio Zia a togliere erbacce e rifiuti

di Francesco Scolaro

Quaranta chilometri di strade, parcheggi e marciapiedi da ripulire da erbacce e sporcizia per un appalto da 190mila euro: è partita la prima fase dei lavori di manutenzione ordinaria degli assi viari principali della Zona Industriale Apuana, che terminerà entro fine luglio. Un’operazione giunta al terzo anno grazie all’accordo tra i Comuni di Massa, di Carrara, la Provincia e il Consorzio Zia, soggetto attuatore dei lavori di pulizia e ripristino del decoro nel perimetro della Zona industriale apuana. In realtà il Consorzio Zia avrebbe direttamente in gestione 9 chilometri di strade e per arrivare a 40 chilometri in tutto, quindi, si occupa anche di quelle degli altri enti coinvolti nell’accordo. D’altronde il degrado della zona industriale è stato spesso al centro di polemiche, con erbacce, rifiuti e asfalto gruviera che certo non favorivano affari e insediamenti sul territorio. Il Consorzio quindi garantisce: la manutenzione delle aree verdi con falcio di tali aree, il taglio di rovi, canneti e degli arbusti presenti in tali aree verdi (ove presenti), lo sfalcio e la pulizia delle aree bordo strada, la pulizia delle canalette e dei fossati di scolo delle acque, la pulizia e la manutenzione del verde delle aree a parcheggio e delle banchine stradali per una spesa di 190.000 euro. I lavori, appaltati tramite gara e iniziati il 19 giugno entro fine luglio concludono la prima fase e riprenderanno a cavallo tra l’estate e l’autunno, con una seconda fase di sfalcio delle arterie principali della Zia, per poi concludersi, con una terza fase, nel proseguo dell’autunno e secondo modalità totalmente eguali alla fase ora in corso e, quindi, con lo sfalcio del verde a bordo strada e nelle aree verdi di tutti gli assi stradali sopra-indicati.

L’attuale programma di manutenzione ordinaria 2023 si pone, per altro e come già deciso in sede di assemblea del Consorzio Zia all’interno di un più complessivo programma pluriennale di manutenzione, anche straordinaria, delle aree di competenza e che comprenderà, appunto, un consistente investimento, finanziato dalla Regione Toscana e che prevede anche interventi di manutenzione straordinaria, tra cui il completamento dei comparti ex Resine ed ex Azoto nel Comune di Massa, le cui lavorazioni, sono attualmente in corso.