Uniti per l’hospice pediatrico. Il progetto ’Casa Marta onlus’ per baby pazienti e famiglie

Il Lions apre l sue porte ai giovani e al mondo della scuola. Festa per il Lions Club Pontremoli-Lunigiana, che ha festeggiato la 62esima Charter della sua fondazione, con la presenza del Governatore del Distretto 108 La Toscana Alberto Carradori e i giovani del Lions Club Satellite Le Stele Lunigiana. Dopo la presentazione del Governatore, i presidenti Alessandro Lucii e Alessandro Bronzini hanno evidenziato le azioni svolte dai due Clubs e il Governatore ha fatto i complimenti per le varie iniziative intraprese, specialmente il coinvolgimento delle scuole con i progetti ‘Inter connettiamoci con la testa’ e il ‘Progetto Martina’, che hanno coinvolti più di 200 studenti. Interessante lo scambio di opinioni sulle prospettive dell’associazionismo Lions e sull’attenzione sempre maggiore verso i giovani, specialmente sul loro coinvolgimento nell’associazione, per garantire continuità all’opera di servizio che i Lions svolgono nella comunità.

Il Governatore ha poi illustrato il service dei Clubs Toscani in questa annata, il Progetto Casa Marta, dedicato a bambini e ragazzi con malattie diagnosticate inguaribili, per i quali il percorso ospedaliero di guarigione non è più possibile e l’aspettativa di vita non è prevedibile, ma che richiedono cure di alta complessità. A tale scopo la Fondazione Casa Marta Onlus ha progettato di realizzare il primo hospice pediatrico della Regione Toscana, una struttura che permetterà di fornire anche un aiuto logistico e organizzativo ai bambini e alle loro famiglie, che spesso non riescono a mantenere un contatto con le strutture ospedaliere lungo il periodo delle cure. La struttura, vicina al Meyer, si svilupperà su un edificio principale: attualmente l’immobile è in ristrutturazione, ne è previsto il completamento nel secondo semestre del 2024, per procedere poi all’organizzazione strumentale e arredi interni. Questo periodo sarà utile al Distretto Lions 108LA e ai Lions Club per reperire i fondi necessari a completare il finanziamento del progetto attraverso contributi dei Lions Clubs, contributi personali dei soci, organizzazione di eventi, spettacoli, cene di raccolta fondi e coinvolgimento di sponsor. Altro service è dedicato all’ambiente, si chiama ‘Salviamo le Api e Le Biodiversità’: il Club satellite ha indetto un concorso in alcune scuole superiori e il vincitore sarà ospitato in un campo Giovani organizzato in un Paese europeo in estate. La serata si è conclusa con la consegna da parte del Governatore di riconoscimenti ad alcuni soci del Club e al Club stesso per essersi distinto nell’attività durante il 2023.

Monica Leoncini