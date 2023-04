Unione Popolare presenta la lista "Una sinistra vicina ai bisogni di tutti"

Oggi, alle ore 18, al monumento Fiore del Partigiano, in Largo Matteotti, Unione Popolare presenterà le candidature per l’elezione del consiglio comunale. Una lista che sostiene la candidata a sindaco, unica donna, Daniela Bennati (nella foto con Nicola Cavazzuti di Up). "Si tratta – afferma il partito ex Rc – di persone che hanno accettato di condividere un programma per la giustizia sociale, economica e ambientale, contro lo sfruttamento e per un lavoro di qualità, anche nel periodo stagionale. Persone che nel territorio da sempre si pronunciano a favore dell’acqua pubblica, per la difesa delle Apuane e delle spiagge, per l’integrità del suolo, per le periferie, per i paesi montani".

"In questi anni abbiamo osservato i lavori del consiglio e possiamo testimoniare che la destra ha lavorato per andare in senso contrario ai nostri propositi e la sua azione politica ha comportato un imbarbarimento delle sedi istituzionali, tra riduzione degli spazi di confronto e la violenza verbale utilizzata in consiglio. Abbiamo provato a far sentire la nostra voce nonostante l’assenza, in consiglio, di punti di riferimento ai quali affidarci. Ora vorremmo conquistare il nostro spazio per dare voce a chi come noi lotta per una sinistra comunista vicina ai bisogni di tutti".

A sostegno dei candidati di Unione Popolare e di Daniela Bennati il 24 aprile arriverà Luigi De Magistris. Per l’occasione ci sarà un aperitivo alla Casa del Popolo di Casette.