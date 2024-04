Unione dei Comuni. I servizi catastali

Chi ha bisogno di dati catastali e non può recarsi agli uffici del catasto di Massa e Spezia può andare ad Aulla il lunedì, mercoledì o venerdì mattina agli sportelli di via Gandhi, o in piazza De Gasperi, a Fivizzano, nella sede dell’Unione Comuni. Si potranno ottenere: visure catastali, estratti di mappa, planimetrie degli immobili. Si possono ottenere anche altri documenti di cui l’utente non è intestatario, al costo di un euro ogni dieci unità immobiliari. Non solo, all’Unione, nella sede di Aulla, è attivo il servizio di Bottega della Salute grazie ai ragazzi del Servizio Civile Digitale che mettono a disposizione della collettività le loro capacità informatiche. Si tratta di un supporto importante per la popolazione, soprattutto quella più anziana, alla quale è ormai richiesto di essere al pari con la digitalizzazione di tutto il sistema della pubblica amministrazione. Per usufruire del servizio è possibile recarsi in sede dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e per info 0585 942095.