Un’influencer per il Barocco Maccherone è la testimonial

Storie di cherubini nel vortice barocco che aspira a creare meraviglie saranno raccontate dalla influencer Martina Maccherone, scelta come testimonial per la giornata di Pontremoli Barocca del 16 aprile quando saranno aperte le porte dei Palazzi Dosi Magnavacca e Ruschi Pavesi, il Giardino di Palazzo Negri Dosi, l’Oratorio di Nostra Donna e il Teatro della Rosa. Qui, attraverso l’uso di tecniche illusionistiche, mutuate dal teatro, la decorazione architettonica si trasforma da cornice a spettacolo: un sistema di quinte e sfondi architettonici dà vita a un palcoscenico in cui trionfano personaggi mitologici o biblici. Gli artisti giocano così tanto con la realtà da rendere difficile riconoscere le finte architetture, spesso più persuasive di quelle vere.

Su questi sfondi niente di meglio di un opinion leader come Martina Maccherone, nata in Brianza ma legata alla Lunigiana perché è la compagna di Lorenzo Belloni, lunigianese che vive a Milano e si occupa di marketing. La coppia, che ha due gemelle, arriva spesso a Mulazzo nella casa di famiglia. "Martina è una donna che ha portato professionalità ed eleganza in palazzi e ville già di per sé molto raffinati – spiegano gli organizzatori –. Non ha esitato a dire sì quando il Comune l’ha contattata per raccontarle il progetto ‘Pontremoli Barocca’, con l’obiettivo di coinvolgerla e dare al territorio l’opportunità di essere raccontato da occhi diversi, con un modo semplice, d’impatto, intuitivo e attrattivo. Il mondo social è sempre più parte della nostra quotidianità. Ma è necessario conoscerlo, saperlo leggere e interpretare. Come fa Martina ogni giorno".

Imprenditrice di se stessa: consulente di digital marketing e contents per marchi di moda, travel design, Martina accompagnerà l’organizzazione dell’apertura strodinaria delle sedi barocche sino al 16 aprile." "La presenza di una professionista come Martina Maccherone ci riempie di orgoglio – dice il sindaco Jacopo Ferri –. Per questo non finirò mai di ringraziarla per aver messo a disposizione quelle che sono le peculiarità che la contraddistinguono ma soprattutto la sua ricchezza umana e culturale. Crediamo molto in questo progetto. Che una professionista a come Martina abbia "sposato" la nostra causa ci fa capire che siamo sulla strada giusta". E ringrazia il team di supporto alla giornata di shooting fotografico: Lunigiana World e Sigeric, Maikol Pettazzoni di ‘Ladies and Gentlemen’ e Jihane Dghoughi Essalama di ‘Gocce di relax’,

