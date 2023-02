Un’infermiera di... passaggio salva un uomo in crisi cardiaca

Una giovane infermiera salva un uomo colpito da una grave crisi cardiaca. E’ successo ieri mattina in via X Aprile. L’uomo, a bordo della sua auto, procedeva in direzione mare quando improvvisamente ha urtato violentemente contro un’auto parcheggiata di fronte al distributore di benzina. "Si sentivano le urla della donna che era al suo fianco – racconta una testimone –. In quel momento è passata una ragazza, in bici, con una giacca beige. Si è fermata e, con forza e determinazione, è riuscita a estrarre l’uomo dall’abitacolo praticandogli le manovre di primo soccorso con massaggio cardiaco. L’uomo si è ripreso". Sul posto (nella foto) sono intervenute poco dopo le ambulanze allertata dal 118 e la polizia. "La ragazza – contina la testimone – se n’era già andata ma da quello che ho visto, grazie al suo tempestivo intervento l’uomo ha ripreso a respirare. I medici hanno fatto il resto trasportandolo in ospedale per le cure del caso".

A. M. Fru.