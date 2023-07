Un'estate da vivere a Massa, dalle biciclette al teatro giallo!

Il primo appuntamento della rassegna ’Un’estate da vivere’, ’Massa in bicicletta’ di venerdì 30 giugno, si è svolto nel centro storico in versione ridotta a causa del maltempo. Le attività del Centro commerciale naturale ’Massa da vivere’ da dieci anni creano e organizzano tutto l’anno con entusiasmo eventi, spettacoli, trekking urbani e originali allestimenti natalizi. Venerdì scorso come prima serata estiva avevano chiamato eccezionali artisti di strada in bicicletta provenienti da tutta Italia che, nonostante la pioggia del tardo pomeriggio, hanno comunque deciso di esibirsi davanti ad un pubblico ristretto. Un piccolo assaggio di quello che la serata sarebbe dovuta essere. Fred, con uno spettacolo circense dal sapore un po’ retrò, ’I quattro elementi’ con una rivisitazione dello spettacolo ’A ruota libera’ , Gunter con la sua ’Bici pazza’ si sono esibiti sotto al Comune di Massa Mentre Josè con ’Le bolle girovaghe’ e Airship pirate di Teatro Moro hanno animato le strade vicine. "Non è stato possibile rimandare la serata per motivi organizzativi e impegni degli artisti – dichiara Elisabetta Zanetti, presidente del Ccn –, un vero peccato che abbia piovuto quella mezz’ora tra le 20 e le 21. Per tutto il pomeriggio il tempo sembrava volgere al bello".

Ma i commercianti non si arrendono: la sfortunata serata era solo l’inizio di un programma estivo che andrà ad arricchire l’estate massese ogni settimana con nuovi appuntamenti. Come ’La fiaba della sera’ che si terrà ogni venerdì alle 21.30 in luoghi sempre diversi con Piera ’la raccontastorie’. Dal 7 luglio fino al 25 agosto ogni venerdì i trekking urbani gratuiti con Antonella Aurora Manfredi di ’ControVentotrekking e storia’. Un’occasione per camminare insieme, rivedere, scoprire panorami, il verde cittadino, angoli nascosti della città. A seguire ’La notte dei saldi’ il 6 luglio e venerdì 14 luglio ’La notte dei bambini’ con diversi spettacoli e come ospite d’eccezione un dinosauro di 7 metri animato. E poi ’Bianca..la cena d’estate’ sabato 29 luglio: non solo dress code bianco, ma installazioni che vedranno tante farfalle bianche protagoniste. Occasioni imperdibili il 4 e 5 agosto con ’Lo sbarazzo’. Il 12 agosto ci sarà la prima edizione di ’A spasso col delitto, la città si tinge di giallo’ dove per una sera saremo tutti detective. Un’idea che è stata accolta con entusiasmo dall’associazione ’Gioca mistero’, che vedrà il centro storico trasformarsi in un teatro con ’La straniera vestita di bianco’.

Ed è partita anche l’organizzazione di ’Massa a 33 giri’, che si terrà sabato 23 settembre, mostra mercato del vinile di dischi da collezione con espositori provenienti da tutta Italia. "Continuate a seguirci sui social per rimanere aggiornati sul programma". La rassegna è realizzata dai commercianti associati al Centro commerciale naturale ’Massa da vivere’ con il patrocinio del Comune. I commercianti ringraziano per il sostegno Confcommercio Lucca e Massa Carrara, Confimpresa Master Formazione, PiùMe, Hotel la Bussola e Servizi industriali.