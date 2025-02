"Un’emergenza poco chiara"

La consigliera Bennati (Polo Progressista) attacca il sindaco: "Ordinare lo sgombero immediato di un edificio senza l’ostensione dei relativi documenti, non è un comportamento istituzionale accettabile". "Di fronte alle giustificate preoccupazioni dei genitori presenti, sia per il rischio corso non avendo provveduto allo sfollamento dell’edificio, “che potrebbe anche crollare tra 1 minuto”, appena avuta la perizia sia per quelli potenziali delle altre scuole non potendo confidare sulla mancanza di danno visibile, è del tutto inammissibile che risponda di fare accesso agli atti per appagare i dubbi. A cosa doveva servire quella riunione aperta se non a rassicurare genitori, docenti, alunni e personale?" "La sensazione – conclude – è che si stia cercando di realizzare quell’accorpamento scolastico non riuscito per altre strade con un’operazione emergenziale poco chiara".