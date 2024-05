Underground battle fa centro. Attesi più di 1500 ballerini. Tutto esaurito nella città storica

È già tutto esaurito per la settima edizione di ‘Underground Battle’, il festival della street dance quest’anno dedicato dedicato alla lotta contro il bullismo di scena sabato e domenica in centro città. Attesi più di millecinquecento atleti provenienti dall’Italia e dall’estero per un totale di 80 squadre. Insomma piace la formula del contest show all’aperto organizzata da Urban Concept Academy. Piazza d’Armi sarà il palco principe di tutte le attività dell’Underground Battle: dalle battle il sabato pomeriggio agli stage, fino al concorso coreografico con le migliori crew e i migliori ballerini e agli spettacoli la domenica. Tra il palco della Musica e la palla di marmo galleggiante sarà allestito un palco insieme a mega schermi e tanta musica, per far vivere un’esperienza ancora più avvolgente ai concorrenti. Tanti gli ospiti che si esibiranno per la due giorni all’insegna della danza. Presenti Alex The Cage, il cofondatore dell’accademia Streetly di Roma Frenkyz, Neji della Double Struggle Crew e Orlando Moltoni dei Buddha G, Axelito e la freestyler Nury. In programma anche stage gratuiti di Dancehall con Lolo, fondatore della ‘Say What - Hip Hop dance studio’ di Firenze e con Simone Ranieri, direttore di ‘The Beat Dream’, International Dance Camp and Competition che si tiene in Liguria. "Abbiamo raggiunto con largo anticipo il numero massimo di iscritti possibili ai concorsi coreografici – spiega il direttore artistico del festival Massimiliano Mosti –. Gli ingredienti per un’edizione da record ci sono tutti. Siamo pronti per viverla insieme alla città e ai commercianti, che come noi credono nell’energia che questo genere di eventi può portare a beneficio di tutti".

L’Underground Battle è un format della Urban Concept Academy, tra le più autorevoli scuole di hip hip italiane che ha la sua sede in provincia di Massa Carrara. Nel corso della sua storia ha prodotto spettacoli indipendenti, vinto numerosi concorsi, formato numerosi ballerini ed insegnanti. La Academy è presieduta da Anna Padolecchia.