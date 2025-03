Un’Academy formativa per clienti e tecnici

Al via i corsi di formazione dell’Academy Tesimag, la scuola dedicata a chi opera nel settore delle acque e delle pompe industriali. L’accademia aprirà a fine mese in viale Turigliano a Nazzano al piano terra della palazzina Tesimag, e offrirà corsi e webinar gratuiti per clienti, agenti, nuovi distributori e studenti che si apprestano ad entrare nel mondo del lavoro. Un luogo per implementare collaborazioni con nuovi partner, scuole e università per rispondere all’evoluzione dei mercati e dei consumi.

A creare l’Academy come polo formativo sono state le sorelle Vannucci, Sara e Claudia, a un anno dalla scomparsa del padre Pier Lorenzo, che vedono l’iniziativa come un tributo al fondatore dell’azienda di famiglia. Tesimag da oltre 40 anni produce impianti di depurazione delle acque reflue e trattamento fanghi per settori come l’industria lapidea, ceramica e chimica, mineraria e altri settori industriali, ma anche pompe centrifughe e mini-turbine idrauliche per la generazione di energia pulita.

"A un anno dalla scomparsa di nostro padre abbiamo voluto dare un giusto riconoscimento alla sua memoria dando vita all’Academy – spiega Sara Vannucci –, che raccoglie tutti i suoi progetti e gli anni di ricerca che ha dedicato all’azienda. È grazie a lui se oggi abbiamo impianti brevettati e all’avanguardia. L’Academy sarà un luogo dove si farà cultura in collaborazione con le scuole e le università, per apprendere nozioni sul rispetto dell’ambiente e su come risolvere eventuali problematiche meccaniche. Si tratta di una nuova attività dedicata a clienti, operatori, agenti o chiunque sia interessato. I relatori saranno persone competenti come docenti universitari, geologi ed esperti del settore".

"L’Academy sarà una struttura non solo dedicata ai nostri clienti, ma anche ai nuovi distributori e servirà a far capire come trattare i prodotti dell’azienda – aggiunge Roberto Vianello, responsabile commerciale estero –. In un mondo sempre più green in Academy si potranno acquisire le nozioni per conservare l’acqua di lavorazione evitando di disperdere nell’ambiente sostanze dannose". "Suggerimenti e trucchi per salvaguardare i macchinari per la lavorazione primaria del marmo e di altri materiali – aggiunge Sara –, utilizzando tecnologie adeguate e all’avanguardia. Non solo ma grazie alla nostra ‘app’ riusciamo da remoto ad assistere i clienti in tutto il mondo. Crediamo da sempre nel valore di un’azienda capace di distinguersi sul mercato per efficienza, affidabilità e soluzioni all’avanguardia. E oggi noi continuiamo a innovare con la stessa passione di nostro padre, perché come diceva sempre differenziarsi significa anticipare il futuro".

Alessandra Poggi