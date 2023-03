Una voce per le donne Tano D’Amico al Carmi

Inaugura oggi alle 17 la mostra ‘La lotta delle donne‘ del fotografo Tano D‘Amico, di scena al Carmi fino al 25 giugno. Una fotografica di 50 scatti in bianco e nero, più un’istallazione multimediale, per raccontare le battaglie femminili dagli anni Settanta. La mostra è stata presentata ieri dalla sindaca Serena Arrighi, dall’assessore alla cultura Gea Dazzi e dalla curatrice di una parte di allestimento Simona Mussini. La mostra è organizzata dal Comune e curata dagli Archivi della Resistenza, gestore del vicino museo audiovisivo della Resistenza, anch’esso partner del progetto. "Nelle foto di Tano D’Amico – sottolinea l’assessore alla Cultura Gea Dazzi - ogni donna può riconoscere la propria personale rivendicazione. C’è un sonoro che si percepisce ed è la voce forte di chi voce non ha. È per questo che ho scelto per la locandina una foto in cui si passa il testimone, si dà voce alle donne di domani. Un messaggio dunque di fiducia e di speranza". "Con questa importante mostra Archivi della Resistenza ritorna – ha detto Simona Mussini di Archivi della Resistenza – dopo gli anni del Covid, al lavoro di cura e promozione delle mostre fotografiche, con una particolare attenzione alla documentazione sociale, alle tematiche civili e alla lotta per i diritti. La rivolta delle donne del 7 luglio è un episodio di straordinario significato nel panorama delle Resistenza europea e le femministe degli anni Settanta, da cui parte la mostra, sono le figlie di quelle madri, così come le donne del movimento No Global sono le nipoti". L’altra ragione di grande soddisfazione è il fatto che questa mostra inaugura una collaborazione tra due importanti musei del territorio il Carmi e il Museo Audiovisivo della Resistenza.

A.P