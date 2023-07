Una voce per il Cantagiro a Montignoso: Selezione spettacolo e Miss

’Una voce per il Cantagiro’ sbarca al bagno Eden di Cinquale. L’idea è dei titolari del bar gelateria Caprice 2 alla Gildona, Matteo Bernacca e Arianna Muracchioli, che ogni anno curano gli appuntamenti del concorso che anticipa la super finale che si terrà a Fiuggi il 22 settembre. Si tratta di una gara speciale per chi ama cantare e mettersi in gioco testandosi davanti a un pubblico, oltre che evento per stare insieme e ascoltare della buona musica in spiaggia. Sul palcoscenico marittimo, sabato alle 21, si esibiranno una ventina di concorrenti giunti da diverse località italiane. Il primo classificato si assicurerà l’iscrizione gratuita al Cantagiro. Ai primi classificati andranno altri premi... musicali tra cui registrazioni, produzioni e altro. Inoltre sarà offerta ai primi classificati la possibilità di esibirsi a una altro concorso canoro che si terrà ad Aulla. A giudicare le nuove voci e scegliere i vincitori della sfida sarà una giuria formata da quattro esperti: Alessio Boni, che è anche agente del Cantagiro, Giacomo Lorè, Cristina Giuntini e Nicola Sciarpa. Tanti gli ospiti che articoleranno la serata tra cui la presenza di una rappresentanza dei negozi ’Vizi e vanità’ di piazza Aranci a Massa e ’Belli e Ribelli’ di Marina di Carrara. La serata sotto le stelle sarà arricchita da una sfilata di moda e Miss Bagno Eden per il concorso nazionale Miss Blu Mare con l’agenzia Arte&Moda. Condurrà Ilaria Remorini. L’ingresso è libero.