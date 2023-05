"Una vita strappata al fiume" Volontari nella Faenza sommersa "Una catastrofe inimmaginabile"

di Roberto Oligeri

Il presidente del Ser Fir CB Alessandro Ruggeri e i suoi due figli, Gabriele e Luca, sono appena tornati dalla Romagna devastata dall’alluvione. Come loro sono ritornati a casa anche gli altri membri della squadra della Protezione Civile di Podenzana che hanno operato nei momenti di massimo pericolo a Faenza, in provincia di Ravenna. Si scherniscono però i volontari, quando vengono indicati come “gli angeli del fango della Lunigiana“. "Noi abbiamo solo fatto il possibile – racconta Alessandro Ruggeri – per aiutare quella povera gente. Certo, mi è difficile descrivere la catastrofe che si è abbattuta su quella Regione: è una cosa inimmaginabile: nel centro di Faenza, la città dove abbiamo operato, l’acqua è arrivata al terzo piano delle case! Una vera apocalisse".

Un lavoro organizzato nel dettaglio quello delle squadre di volontari della protezione civile arrivate nelle zone alluvionate subito dopo le esondazioni. "I primi due giorni, ci è stato dato il compito di trasportare al sicuro gli sfollati che venivano raccolti sui gommoni e dagli elicotteri dei Vigili del Fuoco. Poi è iniziato il lavoro con le idrovore. Eravamo a disposizione di Enel – spiega Alessandro Ruggeri – per liberare le cabine: abbiamo pompato più di 5 milioni di litri d’acqua, ma sembrava di averne tolto solo un bicchiere, in mezzo al mare…". Ma ci sono stati momenti in cui il contributo dei volontari di Podenzana, come degli altri, è stato determinante. "Ci trovavamo nella campagna circostante Faenza, in località Via Rena – racconta il presidente del Ser Fir Cb – . quando ci è arrivata la segnalazione di un automobilista in difficoltà. Siamo arrivati con il fuoristrada: l’autista di un furgone era stato travolto dalle acque del fiume che aveva rotto gli argini. Abbiamo appena fatto in tempo a tirarlo sul cassone della nostra jeep, altrimenti sarebbe stata la fine".

"Tutti i volontari della nostra squadra sono stati straordinari e voglio ringraziarli: Luca De Pastena, Franco Antoniotti e la loro struttura di Tresana, Marco Manetta della struttura di Aulla e mi sia concesso – conclude Ruggeri – un ringraziamento particolare ai miei due figli Gabriele e Luca di 19 e 23 anni: uno studia e l’altro lavora. Fino ad allora avevano partecipato solo ad emergenze locali ma quando è arrivato l’ordine della Protezione Civile di Roma di andare urgentemente sui luoghi dell’alluvione hanno detto: “Questa volta veniamo anche noi due“. Aver sentito profferire queste parole dai miei figli, è stato un momento di grandissimo orgoglio."