Una vita per l’arte nella conferenza-performance di Aldo Giannotti

Domani alle 17 nella sala della Resistenza di Palazzo Ducale la conferenza-performance di e con Aldo Giannotti. "La mia vita è tutta per l’arte". Con poche plici parole si può descrivere Aldo Giannotti, che ha fatto della sua passione per il disegno una professione.

La sua arte è apprezzata in tutto il mondo. Grazie alle sue doti e alla sua originalità, Giannotti ha ricevuto riconoscimenti come il grant dalla Pollock-Krasner Foundation di New York e il rinomato premio d’Arte Grafica dalla città di Innsbruck. E Giannotti, sovvenzionato dall’Italian Council Support, ha realizzato il progetto, “Safe and Sound“, la prima antologica in Italia dell’artista, una mostra retrospettiva che è stata in esposizione al Mambo, Museo di Arte Moderna di Bologna. Da alcuni anni Giannotti risiede a Vienna, dove coltiva la sua passione e il suo lavoro, collaborando con grandi musei viennesi. Ma non ha mai interrotto il legame con Massa realizzando il murales all’ex mercato coperto Giannotti e collaborando con il Museo Gigi Guadagnucci.

"Sono molto legato al mio territorio natale – afferma Aldo Giannotti – e sono fiero mi abbia formato. Il disegno è un modo per comunicare. Il vero lavoro è cercare possibili variazioni o dissonanze per raccontare quello che mi circonda, spesso ribaltando regolamenti e status quo. Talvolta trasformo i miei disegni in vere e proprie istruzioni performative, dove l’esperienza fruibile coinvolge a più livelli il pubblico che così ne diventa partecipe".

Aldo Giannotti comincia gli studi all’Accademia di Belle Arti di Carrara e prosegue il suo percorso artistico nelle accademie di Londra e Monaco. "Ho sempre avuto – afferma l’artista apuano – la passione per il disegno, i fumetti, l’animazione e tutto ciò che racconta una storia attraverso le immagini". Una personalità di spicco e un artista originale e innovativo.