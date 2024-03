Una visita... inaspettata. Lupo vicino alle abitazioni

La presenza del lupo, ormai è un fatto assodato in tutto il nostro territorio. Del resto, questo antico predatore, in Lunigiana c’è sempre stato soprattutto fin quando la pastorizia era molto praticata in tutte le sue forme. I lupi seguivano costantemente le greggi cogliendo l’attimo giusto in cui ghermire qualche pecora, e facendo grande attenzione a non finire sotto il piombo o in qualche tagliola dei lupari. Ridotti al lumicino pecore e pastori, cacciato senza pietà dagli umani, il lupo, era sparito dai nostri monti per molti decenni. Adesso, a seguito dell’abbandono di tanti terreni un tempo eroicamente coltivati per necessità economico-alimentari e nel contempo a causa del massiccio proliferare di cinghiali e caprioli a suo tempo immessi a scopi venatori, è tornato a rioccupare il vecchio territorio da cui era stato scacciato. A volte però capita che, il vecchio predone, non si limiti a restare solo fra boschi e montagne, ma che si avvicini anche agli abitati .

"E’ ormai da un anno a questa parte che alcuni paesani, o la sera o il mattino all’alba, li scorgano aggirarsi nei vicino le case, qui ad Equi - affermano alcuni abitanti -. Per ora, danni non ne risultano, speriamo comunque si prendano provvedimenti mirati a far sì che non accadano cose spiacevoli".

In merito alla vicenda dei lupi che, nottetempo, farebbero la loro comparsa nell’abitato, interviene anche il vicesindaco Giovanni Poleschi: "Al momento non si riscontrano danneggiamenti da parte di questi selvatici. Certo, capisco bene che, il solo evocare la parola ’lupo’ risvegli in noi umani timori ancestrali che ci portiamo dietro dalla notte dei tempi. Di norma, gli esemplari sono monitorati da appositi servizi a livello regionale, deputati al controllo della fauna selvatica. Se devo essere sincero , la loro presenza in questo areale potrebbe deporre in favore della riconosciuta biodiversità di cui la Valle del fiume Lucido è ricca".

"L’arrivo del lupo nella nostra zona incute un po’ di timore nelle persone - affermano alcuni residenti - e se si abituano, se continuano ad avvicinarsi, potrebbero rappresentare una minaccia per gli animali da compagnia, in primis cani e gatti, o per chi ha pecore, caprette, asini. Sotto il profilo turistico-naturalistico, i lupi potrebbero rappresentare sicuramente un’attrazione, però limitata al poterli scorgere durante escursioni e trekking nel bosco".

