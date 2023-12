Una visita attesa da mesi ma il dottore è in sciopero

CARRARA

Donna invalida trasportata dall’ambulanza al distretto Asl ma i medici sono in sciopero. L’odissea di due anziani prende forma nella burocrazia delle liste di attesa e si concretizza in una giornata di pioggia quando entrambi salgono sull’ambulanza per raggiungere l’ambulatorio, per poi scoprire che non c’è nessuno. Tutto parte da un sollevatore, quello che serve al marito Giorgio Luciani di 71 anni per spostare la moglie affetta da Alzheimer da 5 anni e allettata da tempo, per fare sì che lei si possa lavare, ma l’attrezzatura in questione è manuale. Luciani chiede quello elettronico, richiesta lecita vista l’età dell’uomo, se non fosse che serve un referto. La donna deve per forza ripetere una visita dal fisiatra. "Ho già il sollevatore meccanico e vorrei quello elettronico - racconta il marito-. Ma va ripetuta la visita". Siamo a settembre, parte l’iter burocratico con la richiesta dal medico poi al cup per la prenotazione e infine l’attesa che supera i 3 mesi. Il 5 dicembre segna la fine degli sforzi per Giorgio Luciani, quelli necessari a muovere la donna. In quella data sotto casa dei due coniugi c’è l’ambulanza per il trasporto al distretto di Marina. Piove, i volontari caricano la donna e si dirigono all’ambulatorio per l’appuntamento con il fisiatra. "Attendevo questo giorno - prosegue l’anziano -. Ci sono venuti a prendere, hanno fatto scendere mia moglie dall’ambulanza e siamo entrati nel distretto perché le porte erano aperte, ma quando sono arrivato all’ambulatorio non c’era nessuno. Ho iniziato a girare per cercare qualcuno poi mi sono rivolto al cup dove mi è stato riferito che erano in sciopero. Sono stato un infermiere di rianimazione al Monoblocco per 42 anni anni, quando mi chiamavano non battevo ciglio mi recavo subito in ospedale, non esisteva Natale o capodanno. Non voglio dire che non si debba scioperare, ma prima di fare muovere due anziani, di cui una invalida, con l’Alzheimer e l’accompagnamento bisognerebbe almeno avere la sensibilità di avvertire. Lì con noi una ragazza con la nonna di 98 anni in carrozzina che aveva una visita anche lei costretta a tornare a casa. Oltre al danno la beffa perché, allo sportello mi è stato detto che questa visita risulterà come se mia moglie non si fosse presentata. Questo vorrà dire dover tornare dal medico di famiglia, fare la richiesta, ritornare al cup riprendere l’appuntamento e aspettare altri mesi. Sono stremato e non è possibile che la burocrazia metta in croce due persone. Dopo le mie lamentele le hanno dato un nuovo appuntamento alla fine di gennaio".