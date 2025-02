Una visione del mondo negli scatti di Podestà

Montagne, mari, emozioni e sogni. Questo il cuore della fotografia di Gianluca Podestà, che sarà ospite oggi del Gruppo Fotoamatori di Tresana. Un’occasione nella quale il famoso fotografo di Chiavari, potrà condividere, con altri appassionati del genere, i suoi scatti e la sua visione del mondo da dietro l’obbiettivo. Gianluca è un fotografo paesaggista creativo, e da sempre affascinato dagli autori americani, cerca di trasferire il loro “stile“ nella sua fotografia e nelle location che visita, una sfida non da poco.

Ma passo dopo passo, seguendo tutorial, lezioni video e imparando dai propri errori quotidiani, è riuscito a creare quello che oggi può definire il suo “stile distintivo“. Nel corso della sua carriera ha vinto numerosi concorsi e ricevuto prestigiosi riconoscimenti (MIFA, Epson International Pano Award, ND Award, Trierenberg). I suoi lavori sono stati pubblicati su molte riviste e periodici, sia online che cartacei. Oggi continua a ricercare nuovi modi per esprimere la sua creatività, concentrandosi in particolare sulla cattura della bellezza naturale unita a un tocco di fantasia. Gianluca è semplicemente un uomo che ama scoprire nuovi luoghi. Si sente più libero quando è circondato dalla Madre Natura. Attraverso i suoi scatti, riesce a trasmettere ciò che i suoi occhi e il suo cuore percepiscono quando si trova sul campo a fotografare. L’opportunità per provare quelle stesse emozioni, proprio come dal titolo della sua proiezione, sarà da cogliere in sala consiliare del Comune di Tresana dalle 21.

A.B.