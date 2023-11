Una telefonata anticipava il ritiro delle dosi

Nel corso dell’indagine è stata documentata la particolare metodologia connessa al market della droga. I “clienti”, conoscenti di vecchia data del titolare dell’attività, preannunciavano il loro arrivo con una breve telefonata: coprivano le vere intenzioni con la richiesta di legna da ardere o pellet, salvo poi acquistare hashish o marijuana sul posto (mai più di 50 grammi, così da evitare – nelle loro intenzioni almeno – di essere arrestati per detenzione ai fini di spaccio). Il titolare, coadiuvato da un suo operaio, dopo aver ricevuto la prima chiamata recuperava il giusto quantitativo di droga.

In due occasioni, nelle quali è stato documentato lo scambio di droga, gli acquirenti sono stati fermati e trovati in possesso di un quantitativo di droga sufficiente a giustificarne l’arresto in flagranza. Nel primo caso, l’acquirente, si era allontanato a bordo del suo scooter ed è stato fermato e trovato in possesso di 40 grammi di hashish (appena acquistata). La successiva perquisizione domiciliare aveva permesso di ritrovare ulteriori 1300 grammi della stessa sostanza. Nel secondo episodio, dopo l’acquisto della droga l’acquirente era stato fermato dopo un maldestro tentativo di fuga, scongiurato da una pattuglia del Nucleo radiomobile dei carabinieri di Massa. L’uomo aveva occultato sotto la felpa alcuni involucri di plastica, che celavano quasi 1 chilo di hashish. Il riscontro più importante a fine settembre: sequestrati di oltre 11 chili di hashish e 220 grammi di marijuana: erano nascosti in due bidoni di plastica, sigillati e posizionati in un’area adiacente alla segheria e riconducibili all’attività illecita gestita dai due indagati.

La complessa attività di indagine ha permesso di rinvenire e sequestrare complessivamente oltre 14 chilogrammi di droga (hashish e marijuana) per un valore di mercato di circa 100.000 euro.