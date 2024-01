Una task force contro il degrado. Parte lo spazzamento del centro

Parte dal centro storico il nuovo servizio di spazzamento stradale meccanizzato. Nausicaa inizierà il servizio da mercoledì prossimo e riguarderà, per adesso, il centro storico di Carrara, con le strade coinvolte che saranno suddivise in base ai giorni della settimana in alcune fasce orarie. Nei prossimi mesi il servizio sarà portato anche nelle aree di Avenza e Marina. Coinvolte nel centro storico piazza Monzoni e numerose strade: via Apuana, Bartolini, Buonarroti, Canova, Cavour, Cucchiari, Dell’Amico, Chiesa, Manzoni, Mazzini, Pelliccia, San Francesco, Sarteschi, Solferino, Tacca, Verdi, VII Luglio e viale Potrignano.

La pulizia sarà fatta una volta al mese secondo un calendario settimanale. In contemporanea con gli orari di spazzamento, sarà previsto il divieto di sosta nelle strade interessate. Partenza mercoledì 10 gennaio dalle 9 alle 11, nel tratto di via Verdi da via Mazzini a via San Francesco. Lo spazzamento meccanizzato prevede un doppio operatore, uno al suolo e uno sul mezzo. Un sistema che deve tenere conto anche della collaborazione dei cittadini nel prestare attenzione ai divieti di sosta legati al servizio di spazzamento. Mentre l’operatore a terra rimuoverà i materiali più piccoli, quello sulla spazzatrice meccanizzata svolgerà un’azione di aspirazione e pulizia della superficie del manto stradale. Un’operazione che, per essere eseguita al meglio, deve contare su strade libere da veicoli. Al riguardo sarà garantita maggior tolleranza ai cittadini nei primi giorni del nuovo servizio, a cui poi, grazie anche a numerose campagne informative tramite cartellonistica e via social, verrà chiesta la massima collaborazione per il rispetto dei divieti di sosta. A presentare in Comune il nuovo servizio l’assessore Carlo Orlandi insieme all’assessore Elena Guadagni e Antonio Valenti con Lucia Venuti di Nausicaa. "Questo servizio garantirà maggior capillarità alla pulizia – ha spiegato Orlandi – in funzione di restituire alla città maggior decoro e una prima risposta ai disagi che ci sono stati segnalati dai cittadini". Soddisfazione anche da parte di Nausicaa che, come ricordato dalla direttrice Lucia Venuti, per molto tempo aveva proposto questo progetto negli anni passati, ottenendo finalmente la sua realizzazione. "Abbiamo studiato il servizio per creare meno disagi possibili – ha aggiunto il presidente Antonio Valenti – e sarà importante l’aiuto degli automobilisti, che dovranno ricordarsi di non parcheggiare nelle strade interessate".