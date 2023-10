Una targa per Lucio Battisti e il ricordo delle donne iraniane

Sono due le mozioni di intitolazione approvate all’unanimità in consiglio comunale. La prima, illustrata dalla consigliera Brunella Vatteroni, riguarda l’installazione di una targa nella pineta della Imm in ricordo di Lucio Battisti. Una richiesta che accolta durante una precedente commissione Cultura sulla proposta di Rccardo Canesi. "Già da anni c’era la richiesta di molti cittadini per intitolare quel luogo a Battisti – ha letto Vatteroni – senza dimenticare i rapporti tra Battisti e la città, soprattutto nell’estate del 1970 quando con Mogol sostò al Paradiso, vedendo anche la famosa Italia-Germania in un locale di Marina, oltre a un improvvisato concerto di Battisti nell’allora bagno Vittorio". La targa sarà visibile in lingua italiana e inglese, con immagine del cantautore e un codice qr in diverse lingue con una piccola biografia e le ragioni della dedica. Approvata all’unanimità anche la mozione di Maria Mattei per l’intitolazione del giardinetto tra via Cavallotti e viale Galilei al movimento ‘Donna, vita e libertà’, movimento delle donne iraniane contro il regime di genere islamico. Nella mozione è stato chiesto di intitolare l’area entro il 25 novembre: giornata internazionale contro la violenza sulle donne. "Voglio ricordare anche la necessità di cambiare una impostazione troppo maschile della toponomastica cittadina – ha aggiunto Mattei – oltre che mandare un segnale contro un regime che uccide chi vuole il vento tra i capelli".