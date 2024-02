Una targa per le vittime del Covid

Una targa in ricordo alle vittime del Covid. A donare un ricordo ai caduti della pandemia è un privato cittadino, che ha proposto all’amministrazione comunale di rendere omaggio a tutti i concittadini che sono deceduti a causa del virus negli anni scorsi. L’omaggio alle vittime del Covid sarà uantarga che sarà svelata il prossimo 18 marzo, in occasione della giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19. Il ricordo sarà collocato nella parete di fianco all’ingresso del distaccamento comunale a Marina di Carrara, la ex circoscrizione per intenderci, sull’incrocio tra il viale XX Settembre e via Genova. La targa in marmo bianco misurerà 70 centimetri per 50 e avrà uno spessore di 5 millimetri. L’idea di donare la targa come spiega l’apposita determina che cita il generoso concittadino solo con le iniziali G.S, "nasce dal sentimento di non voler dimenticare una tragedia che ha colpito tutti noi in maniera più o meno dura".

Un modo per non perdere la memoria di uno dei periodi più bui del nostro secolo, che ha visto tante vittime, morti e malati e un modo per rendere omaggio e non dimenticare chi per il virus ha perso la vita o ha perso i propri cari.