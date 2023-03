Una targa all’Ada "Fa bene al territorio"

A Castagnara, in via Formentini, l’associazione Ada scende in campo per sostenere i bisogni delle numerose famiglie locali, soprattutto nel campo della sanità. Il quartiere è molto popoloso, tante sono le problematiche di quelle famiglie che vi risiedono. Parchi, strade, edifici da recuperare, servizi talvolta assenti o da rafforzare. L’Ada, associazione per i diritti degli anziani, ha la sua sede in via Formentini e da anni offre supporto alla realtà locale e per questo valore sociale è stata premiata con la targa “Insieme“, premio ideato da Daniele Tarantino, finalizzato a ricordare e a ringraziare persone che operano per il bene della comunità. "Siamo una quindicina di volontari – spiega il presidente Rolando Bellè – Le iniziative sono mirate alla valorizzazione di un territorio che purtroppo prende schiaffi da tutte le parti. Svolgiamo anche il ruolo di nonni civici, vigilando sulla sicurezza degli alunni davanti scuola. Inoltre ci siamo attivati per una raccolta di abiti e di medicinali di primo soccorso, con la collaborazione della farmacia accanto alla nostra sede, da inviare in Ucraina". Tuttavia l’Ada svolge anche un importante presidio in favore della comunità: "Offriamo un servizio molto importante per facilitare la prenotazione di visite mediche e ritiro esami di laboratorio dai sistemi sanitari. E siamo alla sesta edizione del premio di poesia Novani, quest’anno sul tema della pace. Cerimonia ad aprile alla Comasca. Per le scuole partecipanti mettiamo a disposizione materiale didattico". "E’ nostro obiettivo – ha chiuso Tarantino – valorizzare l’operato di persone che si impegnano per dare qualcosa di buono al territorio e per dirvi grazie".