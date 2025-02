Una targa alla Piastronata per ricordare Pietro Bontemps e Saverio Salvioni

Si è tenuta nei giorni scorsi a Massa una breve cerimonia per l’inaugurazione di una targa marmorea a ricordare due illustri concittadini: Pietro Bontemps e Saverio Salvioni. La targa è stata apposta sulla facciata della casa in via Piastronata, una delle poche che ancora conservano grafiti di quella che a buon titolo era definita Massa Picta. E in quella casa nacque Salvioni e vi abitò Bontemps, entrambi abili pittori e disegnatori che in città hanno lasciato tracce importanti della loro arte.

Allo scoprimento della targa hanno partecipato Franco Frediani, promotore dell’iniziativa, il sindaco Francesco Persiani, il presidente di Italia Nostra Bruno Giampaoli, il presidente dell’associazione Borgo del Ponte-Santa Lucia-Capaccola Vincenzo Ozioso, il console del Touring Club Walter Sandri oltre ad alcuni cittadini tra i quali i proprietari dello stabile, Ricci e Mariani. La targa va ad aggiungersi alle altre, collocate in vari luoghi della città, delle quali lo stesso Frediani ne è stato promotore, da inquadrare, come lui stesso afferma, "nel contesto più ampio di valorizzazione storico-culturale del centro storico e a colmare quella parte di memoria, spesso indirizzata a valorizzare chi con la nostra storia nulla ha a che fare".