Una ’staffetta’ per Gaza. Letture e musiche in piazza per dire stop al massacro

Si chiama ’Non in mio nome’ ed è una staffetta artistico-musicale per Gaza aperta a tutti: un messaggio contro le guerre, il riarmo e la disumanizzazione del nostro tempo. Si terrà domani, alle 17, in piazza Aranci a Massa. All’iniziativa, promossa dall’associazione Mycelium, presieduta da Marianna Massa, hanno aderito numerosi movimenti e associazioni, ma il numero è in continua espansione: si tratta di Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università, Freedom Flotilla, Comitato Le Voci Degli Alberi, Legambiente Massa Montignoso, Comitato Ugo Pisa, Forum per la Pace Lucca, Esse Maiuscola Pietrasanta, Luna Mater, Incontrovoci di Massarosa e Apuane Libere.

"In questo momento storico, tra i più bui che l’umanità abbia attraversato negli ultimi decenni – sotto ogni punto di vista – non possiamo restare in silenzio – afferma la presidente Massa di Mycelium –. Non possiamo voltare lo sguardo mentre in Palestina si consuma, sotto gli occhi del mondo, un massacro. Non possiamo permettere che il genocidio diventi normalità. Dobbiamo unire le nostre voci in un messaggio di denuncia, di solidarietà e di umanità".

La staffetta artistico-musicale, come detto, è aperta a tutti. Prevede rappresentazioni artistiche, letture, canzoni contro la guerra, interventi sul tema e un flash mob dedicato alle vittime di Gaza. "Ma non sarà solo una manifestazione simbolica o di sensibilizzazione – continua Massa –: sarà un grido collettivo, per ribadire che siamo contro ogni forma di militarizzazione della società, contro il riarmo globale e locale. Contro la follia guerrafondaia che spinge le istituzioni a investire in armi, invece che in scuola, sanità, cultura, welfare, cura del pianeta. Ripudiamo la guerra in ogni sua forma: è una barbarie, una deriva disumana, una follia cavernicola che si traveste da soluzione politica, quando invece è solo il fallimento dell’umano. Non in nostro nome. Ogni vita conta. Ogni singola esistenza ha valore".

"La manifestazione di domani – conclude – non vuole essere solo un evento, ma un atto di resistenza collettiva, un momento per ritrovare la forza della comunità, dell’arte, della parola, del gesto condiviso. Perché la cultura è ancora uno spazio libero, e l’arte può ancora essere un’arma di pace. Invitiamo tutti a partecipare, a portare un messaggio, una presenza. Chi tace oggi, sarà complice domani".