"Una squadra costruita per vincere"

Dopo il pareggio casalingo con la Carrarese mister Simone Banchieri così: "Non è banale, ce la giochiamo con tutti, con una squadra da primi posti come questa di oggi, la Carrarese, che chiaramente è stata costruita per vincere il campionato, anche se si trova al quarto posto, ma la nostra squadra gioca allo stesso livello, a occasioni siamo andati più vicino noi che loro a fare gol e a vincere. Poi nel calcio si prende il risultato che viene, prendiamo un punto, continuiamo la striscia positiva, continuiamo il nostro percorso di crescita. Il presidente, il direttore sul mercato hanno fatto delle cose condivise con me e delle cose giuste. Hanno portato giocatori forti. Hanno quindi lavorato bene sul mercato".

"Credo che abbiamo fatto qualcosa di più di loro, il loro portiere ha dovuto fare qualche intervento importante, abbiamo fatto una buona gara contro una squadra chiaramente forte, la Vis ha dimostrato di giocarsela contro tutti a petto in fuori, con quello spirito che dico che ci contraddistingue che è lo spirito dei nostri tifosi, della nostra gente che fino alla fine ci aiuta, ci sostiene. E’ questo lo spirito che ci contraddistingue e che fa la differenza".

E’ la seconda partita consecutiva che la Vis non prende gol: "E’ molto importante avere consapevolezza, avere una identità di gioco, avere equilibrio, e non dimentichiamoci che giochiamo con due punte di ruolo, due centrali di ruolo, giochiamo con un centrocampista che non è di ruolo, giochiamo con Di Paola che è un giocatore fanstatico, giochiamo con tanti giocatori che attaccano, però abbiamo una identità, abbiamo una organizzazione di gioco che ci permette di fare questo tipo di partite".