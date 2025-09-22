"Una squadra a due facce: partita inspiegabile"

"Quello che è successo è un qualcosa di inspiegabile". Antonio Calabro (nella foto) non sa capacitarsi dell’accaduto. "Si è vista una Carrarese a due facce. Nei primi 20 minuti siamo stati molto bravi con una gestione della palla molto sicura, concreta e non presuntuosa. Sul 2 a 1 a favore e con l’uomo in più c’è stato un abbassamento di concentrazione e di cattiveria agonistica che non ci possiamo permettere. Ci ha portato a prendere il secondo gol che ci siamo fatti da soli e ci ha messo nelle condizioni mentali peggiori. Ci ha messo ansia mentre dovevamo mantenere calma e lucidità perché c’era tutto il secondo tempo per poter gestire in superiorità numerica una gara che sapevamo essere difficile. Abbiamo fatto 20 tiri e l’Avellino 5 facendo 4 gol. Siamo stati troppo vulnerabili. L’Avellino è stato più cattivo e ergonomico negli episodi. Il terzo e quarto gol presi in superiorità numerica sono inspiegabili; in ripartenza in campo aperto non le abbiamo mai concesse quelle cose lì. Il terzo gol in fuorigioco? Sembrava ma ci sono 5 persone che lo riguardano e tirano le righe e quindi mi sento garantito. Noi ci siamo mossi male. Il quarto gol, invece, nasce da un possibile fallo su Zanon ma ci doveva essere una riaggressione che non c’è stata e c’erano 100 metri di campo per non prenderlo. La lezione è che questa squadra deve maturare. Ho avuto l’impressione che sentisse la sicurezza della vittoria a 20’ dalla fine. Non è la Carrarese di Calabro se ha questa presunzione. Non si può non andare in avanti, non correre, non riaggredire il pallone perso. Il dna della Carrarese è di lottare con i denti".

Quanto pesa l’assenza della Curva Nord? "Mi limito a dire tanto e non è un alibi. Adesso bisogna pensare a rialzarsi senza sollevare polemiche, perplessità o dubbi. Ho detto ai ragazzi quando sono rientrati negli spogliatoi che non avevo nulla da rimproverare ma che c’è da lavorare tanto e che l’unica voce che devono ascoltare è la mia".

Gianluca Bondielli