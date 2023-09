Una spiaggia da salvare. Protocollo d’intesa contro l’erosione. Ripascimento costante

La lotta all’erosione ha ora il suo protocollo d’intesa che mette insieme territori e comuni, sotto l’egida della Regione Toscana, con il sostegno della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest e soprattutto l’apporto decisivo dell’Autorità portuale del Mar Ligure Orientale. Un protocollo d’intesa che smussa i toni sulle cause dell’erosione, rispetto allo studio allegato al progetto di ripascimento di 7 milioni di Poveromo, definendo il porto ‘concausa’. Ma è anche in questo stesso documento che ora per la prima volta si legge nero su bianco il possibile sostegno economico da parte della stessa Autorità portuale al ripascimento costante della costa. Un protocollo che per darsi un corpo attuativo costituisce un tavolo operativo: si chiamerà Romcav, acronimo di Rete operativa per la manutenzione della costa apuo-versiliese. Quindi oltre a Regione, Autorità portuale e Camera di Commercio ne faranno parte i Comuni di Carrara, Massa, Montignoso, Forte dei Marmi e Pietrasanta oltre alle due Province. L’obiettivo finale è il "mantenimento dell’equilibrio del sistema costiero compreso tra Marina di Massa e Marina di Pietrasanta". Ed è qui che si gioca tutta la partita.

Lo schema da mettere in campo, se fosse uno sport, prevede ‘recupero e rilancio’, un tatticismo vecchia scuola: si va a prendere la sabbia là dove si accumula in abbondanza trascinata dalle correnti, a sud, e si usa per il ripascimento delle spiagge a nord, quelle di Massa: questa sabbia in parte sarà poi trascinata di nuovo verso sud dalle correnti andando a sostenere anche i comuni di Montignoso e Forte dei Marmi dove l’erosione inizia a farsi sentire. Schema semplice ma chiaro, forse vincente perché in parte ricalca quanto chiesto a più riprese ad esempio dai Paladini Apuoversiliesi. Ma è una tattica che costa: denaro, tempo e fatica. Gli interventi principali, per ora, sono quelli già inseriti nel Master Plan regionale del 2022 che, all’epoca, preveda 95 milioni di euro su tutta la costa regionale di cui alla costa apuana erano dedicati meno di 30 milioni. Risorse che sarebbero dovute arrivare dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ma quel progetto bandiera dovrebbe essersi ‘arenato’ al momento. A ogni modo il protocollo d’intesa con il comitato inter-istituzionale dovrebbe garantire una visione più ampia e di largo respiro, per "verificare tutte le possibili azioni, in modo maggiormente sinergico ed efficace, che nel rispetto delle leggi vigenti, dei ruoli e delle competenze degli enti coinvolti, possano garantire l’ottimale l’esercizio delle attività turistico-balneari, la sicurezza delle strutture e l’armonioso sviluppo di tutte le economie costiere, ivi compresa quella del porto di Marina di Carrara".

Restano chiari alcuni punti: prendere la spiaggia dove ce n’è in eccesso, l’imbocco del porto e nella zona di Marina di Pietrasanta dove gli arenili sono ora talmente lunghi da "eccedere i limiti ottimali all’esercizio del turismo balneare", quindi oltre i 140 metri di profondità. Il porto, la cui struttura viene definita "concausa dei fenomeni di disequilibrio", contribuirà con le competenze di gestione delle attività di dragaggio e riposizionamento della sabbia, in particolare quelle dragate dai propri fondali purché compatibili sotto il profilo ambientale, e per la prima volta si evidenzia la possibilità di "contributi economico per solvere le attività". In seguito il protocollo sarà esteso anche alle tre università di Firenze, Pisa e Siena, oltre che al Consorzio Lamma, per il costante monitoraggio e le opportune analisi scientifiche.