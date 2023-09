Una sinergia per l’accoglienza. Bando di Carrara e Montignoso per l’integrazione dei migranti

Un progetto per migliorare il sistema di accoglienza e integrazione per chi cerca rifugio nel territorio. Tematica quantomai attuale, considerati anche i frequenti arrivi al porto di Marina delle Ong con a bordo i migranti, e che ha trovato nel Comune di Carrara, in collaborazione con quello di Montignoso, la piena adesione per l’avvio di un avviso pubblico per individuare un soggetto del terzo settore che si occupi di co-progettazione e gestione del sistema di accoglienza e integrazione. A presentare il progetto, l’assessore al sociale del Comune di Carrara Roberta Crudeli e l’assessore di Montignoso Giorgia Podestà(nella foto). I due comuni che hanno deciso di partecipare insieme, Carrara e Montignoso per l’appunto, avevano presentato domanda di finanziamento dei nuovi progetti Sai ‘sistema accoglienza integrazione’ a maggio dell’anno scorso, vedendosi riconoscere dal ministero dell’Interno una parte dei fondi a marzo. Chi si aggiudicherà il bando avrà la gestione del progetto Sai per i prossimi sei mesi, da ottobre fino al prossimo marzo, con la previsione di un’ulteriore proroga alle stesse condizioni.

Il finanziamento previsto per questi sei mesi, con soldi che arrivano direttamente dallo Stato, è di circa 100mila euro. Andando più nello specifico del progetto, si prevede l’accoglienza e tutela dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari del permesso di soggiorno per protezione speciale, o per casi accertati di vittime di violenza familiare o sfruttamento lavorativo. Saranno previsti 16 posti, 10 a Carrara e 6 a Montignoso, per nuclei familiari, anche monogenitoriali. Nel progetto è previsto un programma di accoglienza integrata, con mediazione linguistico-culturale, orientamento e accesso ai servizi del territorio, insegnamento lingua italiana e inserimento scolastico per i minori. Più ancora formazione professionale, orientamento lavorativo, tutela psico-socio- sanitaria, accompagnamento abitativo, sociale e legale.

"Queste risorse miglioreranno l’accoglienza sul territorio – ha spiegato Roberta Crudeli – andando oltre una semplice accoglienza materiale, e garantire così un inserimento in un vero programma di integrazione e inserimento. Un ringraziamento a Barbara Tedeschi e Francesca Giusti per il lavoro fatto in questi mesi". "Vogliamo garantire un ambiente sicuro e inclusivo a chi cerca rifugio nel territorio – ha aggiunto Giorgia Podestà – e grazie al contributo dei soggetti del terzo settore, creeremo una rete di supporto essenziale".