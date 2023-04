Una sfida gourmet per le ’Carscente’

La ’carscenta’, dolce rustico di antica ricetta, tipico del fivizzanese e della Vallata di Comano (fino a 100 anni era nel Comune di Fivizzano) non solo rappresentava la tradizionale torta per le feste patronali, ma nel caso della borgata di Sassalbo assumeva grande importanza quale pegno d’amore fra i fidanzati che si erano dichiarati e le rispettive famiglie. Già da qualche anno l’amministrazione comunale di Fivizzano, nella persona dell’assessore alla cultura Francesca Nobili, organizza un concorso. ’Carscenta 2023’ si è svolta lo scorso 8 aprile a Fivizzano in Biblioteca Civica: fra i partecipanti scelti dalla giuria composta dall’assessore Nobili, la dottoressa Ragna Engelsberg e gli chef Rolando Paganini e Mario Giannarelli, sono arrivati al 1° posto Bianca Tonelli; 2° Anna Maria Venturini; 3° Cristina Mannoni; 4° Teresa Gianni. I premi? Strumenti per la cucina della tradizione offerti dalle Pie Donne di Bardine di San Terenzo Monti.